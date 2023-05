L'OCB se suma a les mostres de suport a Jordi Puig

L'Obra Cultural Balear se suma a les mostres de suport per part de la societat civil a Jordi Puig, que reb un tracte deningrant mentre es troba ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma per raons lingüístiques. L'entitat en defensa de la llengua catalana se suma per a denunciar una situació de discriminació lingüística contra catalanoparlants.

L'OCB ha anunciat la seva denúncia dels fets davant l'IB Salut i el defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears. L'entitat exigeix una investigació per a aclarir els fets «com és aviat millor».