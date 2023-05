La Direcció General de Política Lingüística intercedeix per a garantir els drets lingüístics de Jordi Puig

La Direcció General de Política Lingüística s'ha posat en s’ha posat en contacte amb el centre hospitalari Sant Joan de Déu arran de les informacions aparegudes en premsa sobre un possible cas de desatenció mèdica per motius lingüístics. Així, s'institucionalitza un conflicte que darrerament ha generat dures crítiques per les xarxes socials i diversos mitjans se n'han fet ressò.

En concret, la directora general, Beatriu Defior, s’ha adreçat a la direcció de l’hospital, que suposadament ha de reconèixer el dret dels usuaris a parlar en català. Igualment, han manifestat el compromís del centre a garantir que tots els pacients puguin exercir els seus drets lingüístics i en especial a assegurar que es poden expressar en català, la llengua pròpia de les Illes Balears, sense que això suposi cap tipus de discriminació ni minva en l’atenció sanitària.

La Direcció General també ha informat la família de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics perquè es puguin aclarir els fets.