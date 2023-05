Intel·ligència artificial, la llei del sí és sí, els 40 anys de l'Estatut i la cultura talaiòtica als cursos d'estiu de la UNED Illes Balears

Aquest dijous, la UNED Illes Balears ha presentat la seva oferta de cursos d'estiu. Un any més, es posa al capdavant dels centres de la UNED de tot l'Estat, oferint 17 cursos d'estiu, que començaran el 19 de juny i s'estendran fins al 23 de juliol.

«Aquest any és especial tant per al nostre centre, que compleix 45 anys, com per a les Balears: se celebra el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia i Menorca aspira que la cultura talaiòtica sigui declarada Patrimoni de la Humanitat», explica la directora del Centre, Judit Vega.

Per aquest motiu, la UNED Illes Balears oferirà dos cursos per a sumar-se a la celebració de l'aniversari i donar suport a la candidatura. Tots dos cursos seran gratuïts per a tots els ciutadans residents a les Balears. «És una manera de tornar a la societat allò que ella ens aporta i reafirmar el nostre ferm compromís amb les Illes, la seva història i la seva cultura», afegeix Vega.

Els temes triats enguany, a més dels dos esmentats, van des dels delictes contra la llibertat sexual a l'assetjament en adolescents, la memòria històrica, la història, les biblioteques, el 125è aniversari de La volta al món en 80 dies, el ioga, la inquisició, els serveis d'intel·ligència a l'Antiguitat, la filosofia d'Ortega, l'educació inclusiva o el patrimoni.

Com en edicions anteriors, qui es matriculi de dos cursos té dret a un tercer curs gratuït i es contempla la reducció de matrícula per a diferents casos. «És important que tothom tengui dret a la formació, la igualtat d'oportunitats és un pilar fonamental a UNED Illes Balears. No volem que ningú es quedi sense participar per manca de recursos», afirma la directora. Cada curs té un reconeixement de 1 crèdit ECTS i s'avala amb un certificat.