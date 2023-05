Margalida Ramis: «Va ser determinant el sentiment identitari de llengua, cultura i territori per a lluitar contra les amenaces de la turistificació de Mallorca»

La portaveu del GOB Mallorca, Margalida Ramis, ha oferit aquest dissabte la primera de les xerrades a Sa Congregació (sa Pobla) de l'Acampallengua 2023.

Ramis ha aprofitat l'ocasió per a fer un repàs per la lluita ecologista dels darrers 50 anys a Mallorca i ha assenyalat l'evolució que ha experimentat i els reptes als quals s'enfronta actualment: «L'ecologisme a Mallorca té un paper molt rellevant pel que fa a la mobilització social. No és per tot així i hem de posar-ho en valor».

Així, ha explicat que fa 50 anys, mentre es configurava la Mallorca turística, la societat va veure la necessitat de «posar-se a la defensiva». «En aquell moment, es va decidir que Mallorca seria un territori a disposició i al servei del turisme. Va ser molt determinant el sentiment identitari de llengua, cultura i territori per a lluitar contra les amenaces de la turistificació de l'illa».

Ramis ha començat per la lluita a la Dragonera com un dels primers moments que marca aquesta «consciència ecologista, que va tenir un suport explícit de la població». I ha assenyalat tres qüestions essencials perquè la lluita tengui èxit: posar el cos, suport de la societat i lluita jurídica.

La portaveu del GOB ha donat a conèixer també una de les darreres accions contra la massificació pateix Mallorca. El passat dimecres uns veïnats varen penjar una pancarta a l'entrada del túnel de Sóller amb el text: «Sollerics, arruix! Sóller és just per guiris i rics». «Una pancarta amb què et pots sentir representat siguis del poble que siguis perquè pateixes les mateixes conseqüències», ha remarcat Ramis.

A més, ha assenyalat que «la lluita ecologista, com tots els moviments socials, s'han de repensar. Avui en dia ja no tenim noms i llinatges dels agressors, són fons d'inversió. El procés continuarà avançant. Ja no és contra alguna cosa en concret, hem de lluitar contra el model».

Com fer front a les amenaces? «És des de la subversió des d'on podem continuar denunciant i generant alternatives», explica Ramis, qui apunta que «necessitam tornar a posar el cos a la lluita ecologista. Hem de materialitzar la nostra territorialitat front a la lluita virtual».

Sobre posar el cos a la lluita ecologista, Ramis ha destacat dues iniciatives: Salvar la Tejita a Canàries i Soulèvements de la Terre a França.

Finalment ha apuntat que «el proces de turistització és un procés de colonització que ha arribat fins a les nostres propies cases amb el lloguer turístic. I aquest procés implica sotmetiment o expulsió». Ramis ha animat tots els assistents a organitzar-se per la lluita ecologista: «El GOB és una eina per a tothom que la vulgui utilitzar».