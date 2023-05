Pengen una pancarta al túnel de Sóller: «Sollerics, arruix! Sóller és just per guiris i rics»

Acció contra la massificació que pateix Mallorca. Aquest dimecres horabaixa ha aparegut una pancarta a l'entrada del túnel de Sóller amb el text: «Sollerics, arruix! Sóller és just per guiris i rics».

La imatge de la pancarta s'ha distribuït per les xarxes acompanyada de diversos texts i referències a informacions aparegudes a diversos mitjans de comunicació.

Els texts són el següent:

«Se’ns expulsa del poble...»

«Feim nosa. Sóller ja no està fet pels sollerics...»

«L’accés a l’habitatge es complica cada vegada més com a conseqüència d’un encariment del valor de compravenda dels immobles que no afluixa i que actualment es situa en els 3.509 euros el metre quadrat, segons l’informe elaborat pel portal immobiliari Idealista que analitza mensualment l’evolució del preu de l’habitatge al municipi».

«Som el decorat d’un parc temàtic...»

«El sistema no permet l’alternativa al monocultiu turístic...»

«El turisme, l’única activitat que creix. L’activitat econòmica de Sóller s’ha orientat al monocultiu turístic fins al punt que és l’únic sector productiu que registra un increment de l’activitat front a la resta de sectors que marquen valors clarament cap a la baixa fins al punt que són negatius».

«La massificació turística és un sistema depredador i egoista...»

«I, el pitjor de tot, aquest monocultiu turístic ens fa més pobres...»

«Els sollerics, els més pobres de la comarca tot i la pressió turística. Tenir més turistes i major massificació fruit de la principal activitat econòmica no suposa major riquesa per als ciutadans».

«Sóller necessita fer front de manera urgent a la gentrificació. Els governants locals actuals ho saben i no hi fan res. Els sollerics i solleriques tenim una cita important el proper 28 de maig a les urnes. I si votam al partit que proposi les mesures més valentes (i que no impliquin més ciment i/o ficar als sollerics dins micropisos) per a fer front a aquest greu problema?»