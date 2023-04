Defensa decidirà finalment si permet l'homenatge al Noi del Sucre a La Mola

L'exèrcit espanyol de terra haurà de decidir si finalment permet l'homenatge a Salvador Seguí, més conegut amb el sobrenom del Noi del Sucre, a la fortalesa de La Mola.

El Consorci Militar de Menorca ha conclòs que s'inhibeix del recurs d'alçada interposat per la CGT Menorca relatiu al possible ús de la fortalesa per a homenatjar el líder anarcosindicalista, que va ser empresonat a La Mola entre els anys 1920 i 1922, i fou assassinat a Barcelona ara fa un segle.

Així, el Consorci ha reconegut la seva «falta de competència» en aquest assumpte i ha remès l'escrit a l'autoritat que estima competent, que és el Representant Institucional de l'Exèrcit de Terra (RIET) a les Balears. Ara haurà de ser aquest òrgan dels militars espanyols qui prengui la decisió.

En aquest sentit, cal recordar que la CGT va dur a terme el passat 31 de març una protesta davant les portes de La Mola per reclamar i «pressionar» les autoritats per tal que cedeixin les instal·lacions per a fer un digne homenatge al Noi del Sucre.

L'acte va comptar amb la participació d'Emili Cortavitarte, historiador i president de la Fundació Salvador Seguí, qui s'encarregà de repassar la vida del dirigent anarquista. «Tenim drets i raons per reivindicar la nostra història i la nostra lluita», assegurà durant l'acte Luis Cameraro, coordinador de la CGT Menorca.