La CGT ret un sentit homenatge al Noi del Sucre: «Tenim dret a reivindicar la nostra història»

Prop d'un centenar de persones, convocades per la CGT Menorca, es va concentrar aquest divendres a les portes de la fortalesa La Mola per retre un sentit homenatge Salvador Seguí, conegut amb el sobrenom del Noi del Sucre.

Cal recordar que els militars espanyols que ocupen la fortalesa han denegat l'ús de les instal·lacions per a fer-hi cap mena d'homenatge al lluitador anarcosindicalista, empresonat a la fortalesa entre els anys 1920 i 1922 i assassinat fa un segle.

Luis Camarero, secretari de la CGT Menorca, explicà que l'acte d'aquest divendres era una mesura de pressió per intentar aconseguir que finalment els cedeixin La Mola per a fer-hi l'homenatge. «Tenim drets i raons per reivindicar la nostra història i la nostra lluita», assegurà Camarero.

L'acte va comptar amb la participació d'Emili Cortavitarte, historiador i president de la Fundació Salvador Seguí, que s'encarregà de repassar la vida del dirigent anarquista. En aquest sentit, el passat 10 de març es va commemorar el centenari de l'assassinat del Noi del Sucre a mans de pistolers del Sindicat Lliure a Barcelona.