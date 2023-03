Els docents de fora de Mallorca s'hauran de desplaçar fins a l'illa per a participar a les oposicions

Els darrers anys, les oposicions a docents de les Illes Balears es feien per illes: cada illa tenia les seves places i els seus tribunals. Però a les oposicions d'enguany, programades per al juny, donat que s’ofereixen les places d’estabilització que són d’àmbit autonòmic conjuntament amb les places de reposició, els dos processos seran d'àmbit autonòmic i únicament hi ha intenció de posar tribunals a l’illa de Mallorca.

Els tribunals seran d'àmbit autonòmic, la qual cosa vol dir que hi haurà eivissencs, formenterencs i menorquins que hauran de desplaçar-se a Mallorca bé per a participar de les oposicions o bé per a formar part dels tribunals. Aquesta circumstància suposa una sèrie de problemes i desavantatges per a tots els docents de fora de Mallorca.

Aquest fet també serà un entrebanc pel que fa al funcionament dels centres on els aspirants facin feina en aquell moment, deixant-los desprotegits gran part dels dies.

Així ho ha denunciat aquest dijous el sindicat CCOO Illes Balears, com també l'STEI Intersindical, que apunten que malgrat que les oposicions siguin per a tot l'àmbit de les Illes Balears, «els tribunals es poden distribuir per illes i repartir el nombre de places proporcionalment, igual que quan hi ha més d'un tribunal per especialitat».

Des de CCOO reclamen solucions per a resoldre aquesta situació que deixa en desavantatge els docents d'altres illes.