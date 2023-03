L'OCB proposa a la UNED la incorporació de cursos de llengua i cultura catalanes al pla d'estudis

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha proposat a la UNED la incorporació de cursos de llengua i cultura catalanes al pla d'estudis; una proposta que es podria concretar en el proper curs acadèmic.

El president de l’OCB, Joan Miralles, i la vicepresidenta, Lena Serra, han traslladat aquesta petició a la directora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a les Illes Balears, Judit Vega.

La proposta que ha presentat l’OCB va en la línia que la UNED ampliï l’oferta de cursos presencials anuals i que incorpori cursos intensius de català especialment dels nivells A1, A2, B1 i B2. L’Obra Cultural Balear també ha expressat la conveniència que la UNED ofereixi cursos de llengua catalana en la modalitat online, que facilitarien que els alumnes poguessin seguir-los sense necessitat de desplaçar-se.

Segons han explicat els membres de l’OCB, la directora de la UNED s’ha mostrat interessada i predisposada a estudiar el tema de la implantació d’aquests cursos, alguns dels quals es podrien concretar el proper curs acadèmic. Judit Vega els ha manifestat que, malgrat el gruix de l’oferta formativa d’aquesta universitat ve determinada per les directrius que es marquen al Ministeri d’Educació i Formació Professional, hi ha marge per a presentar-hi propostes des de la delegació de les Illes Balears.