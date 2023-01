Les restes de les Roges del Molinar ja descansen a Capdepera, vuitanta-sis anys després d'haver estat assassinades

El Govern ha participat aquest dissabte capvespre en l'acte de comiat a Capdepera de les restes de Catalina Flaquer Pascual, Antònia Pascual Flaquer i Maria Pascual Flaquer, conegudes com les Roges del Molinar i assassinades la nit de Reis de 1937, víctimes de la repressió franquista.

Els seus cossos han estat identificats aquesta mateixa setmana, després que el mes d'octubre s'aconseguís identificar l'activista i sindicalista Aurora Picornell, assassinada amb elles durant una excarceració de la presó de dones de Can Sales. Fins ara, no s'havia pogut confirmar genèticament la seva identitat, tot i que se les considerava identificades per informació historiogràfica que permetia fer una identificació de grup, però finalment la identificació de l'ADN de la petita de les germanes ha permès que totes les Roges del Molinar hagin estat biològicament identificades.

L'acte, celebrat al teatre municipal, ha tingut lloc després que aquest dematí es retés homenatge a les Roges del Molinar i a Belarmina González, Aurora Picornell i Gabriel Picornell en un acte al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

A Capdepera hi han participat la presidenta del Govern, Francina Armengol; el secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Sectors Productius, Jesús Jurado; el director general de Memòria Democràtica, Marc Herrera; el batle de Capdepera, Rafel Fernández; la presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, i els familiars de les roges del Molinar. La Gabellina de Capdepera i el duet musical Vaivé han representat diverses peces musicals.

La presidenta Armengol ha reivindicat la figura de «tres dones que foren cruelment assassinades simplement per ser dones que lluitaven per la democràcia i defensaven els valors que ens fan ser més dignes». Armengol també ha explicat que «en aquests vuit anys hem fet moltes coses, com recuperar ja 241 cossos o certificar centenars de persones com a víctimes de la repressió i el franquisme», però «hem de mantenir el compromís de continuar endavant».

Per part seva, Jurado ha afirmat que «la democràcia no és només votar en unes eleccions. També és respectar els drets de les víctimes del franquisme, i també ho és honorar i recordar a les persones que foren i que són els nostres referents democràtics. Referents com na Catalina, na Maria i n'Antònia, assassinades pels falangistes, per ser comunistes, antifeixistes i per defensar a la classe treballadora. No les hem oblidat, i ara i sempre les tindrem amb nosaltres».

Les roges del Molinar van ser trobades el 2021 juntament amb Aurora Picornell al cementeri de Son Coletes, a Manacor, en el marc dels treballs de la segona fase d'excavacions i d'exhumacions del cementeri de Son Coletes, dins el tercer Pla de Fosses del Govern (2020-2021), i s'han identificat recentment.