L’Obra Cultural Balear impugna el procés d’estabilització d’interins de Sanitat

Membres del Govern de les Illes Balears i de la junta directiva de l'Obra Cultural Balear s'han reunit aquest dimecres per tractar la qüestió de l'acreditació de coneixement de la llengua catalana com a requisit per a esdevenir funcionari en el procés d'estabilització d'interins. Han assistit a la reunió, entre d'altres, el president de l'OCB, Joan Miralles; la consellera de Salut, Patrícia Gómez; la consellera de Presidència, Mercedes Garrido; el director general d’IB-Salut, Manuel Palomino; i la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino.

El motiu de discòrdia és, segons afirmen, «l'ús abusiu i indiscriminat de l’exempció dels coneixements de català com a requisit d’accés a l’IB-Salut», que la llei preveu «com una mesura excepcional i degudament motivada». Denuncien que aquesta excepció no resulta ara d’aplicació perquè no es dona el supòsit de manca de professionals, ja que les places estan ocupades per personal interí, i perquè existeix una normativa específica referent a aquests processos que preveu un règim diferent. En concret, aquesta norma preveu el requisit de català amb la moratòria de dos anys per acreditar-lo, i que s’aplica a la resta dels processos d’estabilització d’interins de tota l’administració.

L'OCB critiquen la vulneració dels drets lingüístics que això suposa. L'entitat recorda que «el Servei de Salut és l’organisme autonòmic que més expedients sobre vulneració de drets lingüístics ha generat» al llarg de 2021. Indiquen que la majoria de casos es deriven de «problemes en les interaccions orals entre els pacients i el personal dels serveis sanitaris», que han impedit que la persona malalta «s’hagi pogut expressar en català amb normalitat i s’hagi vist obligada a renunciar a l’exercici legítim dels seus drets lingüístics».

Insisteixen que l'arrel d'aquest problema és la manca d'activitat de l'Administració per a prevenir-ho. Afirmen que, sense capacitació lingüística del personal sanitari, «els ciutadans no tenim dret a una atenció sociosanitària de qualitat en la nostra llengua». A més, l'OCB denuncia també tracte desigual entre professionals, ja que confereix l'exempció a determinades categories i grups professionals de forma aparentment arbitrària.

El passat dia 3 de gener dos recursos de reposició contra les bases generals que regulen, respectivament, les convocatòries de concurs-oposició i de concurs extraordinari per a l’estabilització d’interins del Servei de Salut. Segons l’entitat, «aquestes bases no s’adeqüen a la legalitat» perquè, a diferència del que passa amb la resta de treballadors de l’administració pública, en el cas del personal sanitari «no s’aplica la moratòria de dos anys per acreditar coneixements de català» que la legislació preveu. Altrament, aquestes convocatòries suposen la concessió d'una «exempció vitalícia de coneixements de català, discriminatòria per als pacients, políticament inexplicable i jurídicament impugnable».

L’OCB ha apel·lat en aquesta reunió a la responsabilitat del Govern, en especial a la de la presidenta Armengol, i ha demanat que «no posi en perill el procés d’estabilització d’interins del Servei de Salut». L'entitat adverteix que, en cas d'esser desestimats els recursos administratius interposats, acudirà a la jurisdicció contenciosa-administrativa per a impugnar judicialment les convocatòries i demanarà cautelarment la paralització de tots els processos selectius posats en marxa.