Torres, talaies i talaiots de la Mediterrània s'encenen pels drets humans

Reivindicació, compromís i emoció. Per setè any consecutiu Mallorca, Menorca i la resta de territoris dels Països Catalans i el llevant continental, a més d'algun punt de Tunísia, Líban i el Marroc, han participat aquest dissabte en l'Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans.

En total, Mallorca ha comptat amb 78 punts d'encesa arreu de les torres i talaies que poblen l'illa. L'acte ha començat a les 13.00 hores amb l'encesa dels senyals de fum. Durant aquesta primera encesa s'ha llegit el manifest de la jornada, centrat en la defensa dels migrants que es juguen la vida per travessar la Mediterrània. El manifest també és una defensa dels drets humans de les persones que pateixen la violència i la persecució. En alguns punts d'encesa també s'ha interpretat la coneguda cançó de 'Viatge a Ítaca' de Lluís Llach.

La segona encesa, que es realitza amb bengales i senyals lluminoses, està prevista per a les 18.30 hores. Aquesta acció és la més vistosa i commou veure la il·luminació de les torres i talaies per una acció tan solidària. En resum, un acte que agermana els pobles de la Mediterrània i que reivindica, un any més, els drets humans de totes aquelles persones sotmeses a la violència i la repressió dels estats.