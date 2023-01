[MANIFEST] «La calamitat de les violacions de drets humans bàsics s'ha tornat a veure a Espanya amb la mort de persones a la tanca de Melilla»

Aquest dissabte s'ha celebrat a les Balears i arreu de la Mediterrània la tradicional Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans. Durant l'encesa s'ha llegit un reivindicatiu manifest que repassa la vulneració dels drets humans que pateixen els migrants que volen creus el mar, així com s'ha volgut donar un toc d'atenció a la UE.



dBalears reprodueix tot seguit el manifest íntegre de la trobada:

«Amb aquest ja fan set els anys en els que amb l’encesa de les torres, talaies i talaiots volem donar veu i llum a totes aquelles persones que posen en risc les seves vides fugint de la desesperació, la violència i la injustícia.

L’any 2022 milers de persones han seguit patint desaparicions forçades, tortures, violacions i discriminació en el seu intent d’arribar a l’altra vorera de la mar. Lluny de millorar la seva situació han patit el dolor afegit de veure com des dels governs de la UE es van consolidant posicions que ens envileixen com a societat.

Aquestes persones han estat privades dels seus drets fonamentals i inalienables consagrats en la Declaració Universal de Drets Humans, drets que tots i totes tenim pel sol fet de néixer: el dret a circular lliurement, el dret a sortir de qualsevol país, inclús del propi i el dret a demanar asil, entre d’altres. Les persones en moviment es veuen obligades a creuar el Mediterrani en condicions precàries i perilloses que condueixen en moltes ocasions a la mort. De fet, des de la darrera encesa de torres, talaies i talaiots ara fa un any, almenys 1.988 persones han perdut la vida en la travessia d’aquest mar que s’ha convertit en la fosa mortal d’Europa.

La calamitat d’aquestes violacions de drets humans bàsics s’ha tornat a veure recentment també a terra, a Espanya, davant la mort d’almenys 37 persones a la tanca de Melilla i la desaparició d’almenys 77 persones més. Totes elles amb els seus noms, llinatges, somnis i famílies. Famílies que segueixen cercant veritat, justícia i reparació més de sis mesos després dels fets sense que s’hagi identificat a un sol responsable. Des d’aquí condemnam aquests fets i exigim que no es tornin a repetir. Sense el respecte als drets humans, al mateix dret a la vida, correm el risc com a societat de que la deriva actual ens desarmi dels referents necessaris per a conviure amb dignitat.

Malgrat tots els obstacles que s’interposin en el camí, per molt obscur que aquest sigui, la llum de la flama ha de romandre lluent, encesa, com a símbol d’esperança per a tota la humanitat.

Com diria Peter Benenson, el fundador d’Amnistia Internacional, aquesta flama que simbolitza l’esperança, l’hem de mantenir sempre encesa, per tots aquells que foren i són torturats, executats extrajudicialment o desapareguts. Per aquells que pateixen anònimament i moren enduent-se amb ells el seu dolor. Per aquells que s’han convertit en testimonis muts i sense nom de la injustícia i el dolor. Aquesta flama que ens manté en peu amb la força per lluitar perquè aquestes violacions dels drets humans arribin al seu final arreu del món.

Depèn de tots nosaltres que romangui encesa, així que lluitem per a que així sigui per sempre».

Les entitats adherides al manifest són les següents:

Amnistia Internacional, els Ajuntaments de Mallorca, AAVV de Canamunt, AAVV amics de Palmanova, AAVV de Cala Llombards, AAVV des Barri des Pantaleu, AAVV La Pua de Pòrtol, Agrupació de voluntaris de protecció civil de Santanyí, Amics de Pollentia i del Patrimoni Històric d’Alcúdia, Amics del Museu de Mallorca, Arrelam, Biniamar, Binibona, Caimari, Moscari, Selva, Assemblea Sobiranista de Mallorca ASM, Associació Alzinaires, llaut Alzina, Associació Amics del puig de Sant Nofre, Associació Cultural Es Majoral de Calonge, Associació Cultural Cap Vermell (Capdepera), Associació Cultural Fent Carrerany, Associació Cultural n’ALI (Andratx), Associació d’Amics de la Vall de Coanegra, Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor, Associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, Associació de Varietats Locals, Associació Dinamització i Cultura s. XXI (Selva), Associació Feminista DONES EN DANSA d’Alaró, Associació joves d’Estellencs, Associació menuts d’Estellencs, Associació Més Que Pedra, Associació Ona Mediterrània, Associació Pedra Foguera, Ben Amics, Centre d’Estudis de l’Esplai, Ciutat per a qui l’habita, Club de Montanya Yaís, Club de Muntanya Matinam x Somniar, Club Muntanya Alcúdia, Defensa dels Paisatges d’Estellencs, Dimonis de sa Pedrera de Muro, Dimonis del Comte Mal, Dimonis dels Infernets, Edicions El Gall (Pollença), FAAVV de Felanitx, FAAVV de Palma, Felanitx Solidari, Fundació Cosme Bauçà, Fundació Illes Balears, Fundació Maria Ferret, GEFB (Grup d’Estudi de les Fortificacions Balears), GOB Mallorca, Grup Blanquerna, Grup d’Esplai Binitrui, Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai (IMCE), Jubilats per Mallorca, LAUSA Associació Cultural de Santanyí, Llibreria Quart Creixent, Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, Museu Marítim de Mallorca – Museu de la Mar, OCB delegació d’Alcúdia, OCB delegació d’Algaida, OCB delegació de Binissalem, OCB delegació de Calvià, OCB delegació de Manacor, OCB delegació de Marratxí, OCB delegació de Palma, OCB delegació de Santa Maria del Camí, OCB Mou Llucmajor, OCB Setmanari Felanitx, Parc Nacional de Cabrera, Penya Mallorquinista Panxes Roges, Protecció Civil de Manacor, Recuperem Marivent REM, Revista local de Palmanova na Nadala, Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx, Santuari de Sant Salvador de Felanitx, Societat Balear d’Educació Ambiental (SBEA), Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, Sóller Solidari, Terra Ferida i UOB Unió Obrera Balear.