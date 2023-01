Progreso en Verde demana al Parlament que prohibesqui els espectacles amb animals

La formació animalista Progreso en Verde ha demanat al Parlament que prohibesqui la cria en captivitat i els espectacles amb animals a les Illes Balears. La petició parteix davant l'eliminació dels cetacis de la Llei de Benestar Animal i amb referència explícita a Marineland.

El líder del partit, Guillermo Amengual, ha denunciat que no es prenguéssin mesures fa vuit anys davant casos de maltractament cap als dofins. «Hauria d'haver-se tancat Marineland llavors, però una vegada més es va mirar cap a un altre costat, com en el cas dels assassinats dels ximpanzés Adán i Eva, que van ser abatuts després d'escapar-se del Safari Sa Coma», ha afirmat.

El partit ha exigit al parlament «més empatia» que el Govern central, que ha acceptat una esmena de Coalició Canària al Congrés per a excloure els cetacis de la Llei de Benestar Animal. «Segons sembla, ha pesat més defensar els interessos econòmics de Loro Parc, on en els últims mesos han mort tres orques, que protegir els animals». La formació ja es concentrà fa uns dies per l'exclusió dels cans de caça de la llei.

Segons Amengual, «és hora de demostrar que la protecció i benestar dels animals és important per als nostres representants polítics». «Han tingut molts anys per a dur a terme mesures per a posar fi al sofriment dels animals i en cap moment han volgut, ni tan sols, debatre propostes que els presentem els que defensem als animals en el Parlament», ha conclòs.