Concentració a Palma contra l'exclusió dels cans de caça de la Llei de Benestar Animal

El partits polítics Pacma i Progreso en Verde han celebrat aquest diumenge migdia una concentració a Palma contra la Llei de Benestar Animal, que consideren parcial. Les entitats animalistes, que concorreran en coalició a les eleccions autonòmiques del maig, critiquen el text presentat pel govern central perquè exclou de l'àmbit de protecció els cans de caça.

Els manifestants han reclamat una modificació de la llei perquè la protecció no es limiti als animals domèstics, sinó que n'inclogui d'altres, com els cans de caça. El president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha titllat de «vergonyosa» l'esmena del PSOE a la llei que els exclou de la protecció. «Els cans que es fan servir a la caça són torturats i maltractats, i moltes vegades quan acaba la temporada apareixen penjats perquè ja no serveixen per caçar», ha afirmat.

Amengual ha criticat que el lobby de la caça hagi fet prevaldre els seus interessos davant la reclamació del moviment animalista, alhora que ha instat el govern central a «recapacitar» sobre aquest afer i retirar l'esmena. La concentració s'ha repetit a diverses ciutats d'arreu de l'estat amb la mateixa consigna.