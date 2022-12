UOB Ensenyament critica la ubicació del nou CIFP de Menorca, lluny de la resta de nuclis

Arran de la presentació, el passat 29 de novembre, del II Pla Integral de Formació Professional, UOB Ensenyament continua expressant el seu malestar respecte la decisió unilateral de la Conselleria d'ubicar del nou centre integrat de Formació Professional (CIFP) de Menorca a Es Castell.

UOB Ensenyament celebra la decisió d'inversió en infraestructures educatives a Menorca, en aquest cas de Formació Professional, ja que consideren que permetrpa millorar la qualitat d'aquests ensenyaments i descongestionar dels instituts. No obstant això, afirmen que «és un goig sense alegria», atès que no s’han tingut en compte les opinions expressades per la comunitat educativa quant a decidir on s'ubicaria el centre aquest tema, sinó just criteris econòmics arran de la cessió d’un edifici per part d'altres administracions.

El sindicat docent afirma que «no té sentit que el centre de referència de formació professional de Menorca s'ubiqui a un dels extrems de l'illa i que, en conseqüència, quasi el 100% de l'alumnat necessiti transport per accedir-hi». Consideren que això suposa una despesa de temps i doblers, així com un increment de la petjada ecològica, que podria minvar-se notablement situant el CIFP al centre de l'illa o estudiant altres opcions previstes per diferents agents socials.

Davant la improbabilitat de remeiar-ho, consideren necessari que el transport públic prevegi connexions directes dels diferents pobles amb aquest CIFP, així com augmentar les places d'aparcament de la zona. Igualment, insten la Conselleria a «oblidar l'horitzó electoral» i revertir aquesta decisió presa unilateralment i, a parer seu, sense sentit.