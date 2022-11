Denuncien que el Govern es dedica a potenciar el transport ferroviari sense incrementar-ne els treballadors

El Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha emès un comunicat per la «preocupació extrema» per com es concatenen «els pitjors auguris» dels quals ja varen advertir: «Si potenciar el transport ferroviari es quedava en repartir targetes de passi gratuït, més enllà d'accelerar l'entrada de personal, d'incrementar freqüències en horari vespertí i sobre tot els caps de setmana, s'estaria generant la tempesta perfecta per a conseqüències desagradables».

El Comité ja va advertir públicament la Gerència de l'Empresa, els responsables polítics i l'àrea de transports que l'aposta «s'havia d'acompanyar de millores en el manteniment, posar en marxa urgent la promoció de nou personal i accelerar la compra de més material que el servei s'aguantava amb el mínim des de feia molts anys i que l'efecte crida sense control podria desbordar el servei».

El 31 de desembre caduquen tots els terminis legals per a convocar les places promeses (consecutivament per 2 consellers de Transports). Per això, el Comitè denuncia que, si ningú no li posa remei, aquestes places publicades al BOIB «quedaran a l'hemeroteca i ni un sol càrrec públic tendrà el quall de posar-se vermell davant aquesta dilapidació de recursos humans tan gran». De la mateixa manera, apunten que tampoc no s'ha complert amb generar noves promocions de maquinistes, personal de control, etc. «L'única actuació ha estat obrir nous despatxos del Consorci de Transports on s'expedeixen centenars de targetes gratuïtes diàriament», denuncien.

«Aquestes targetes també valen per als caps de setmana i aquí ningú no ha incrementat freqüències, continuam amb 2 trens a l'hora, els usuaris continuen acudint en massa, pegant-se per a entrar, abarrotant trens per sobre de la seva capacitat màxima, quedant-se a les andanes carrets de nin, bicis i patinets (coses que també ocorren en feiners en trens punta, encara que amb excepció que als 10 minuts acudeix un altre tren)», remarquen.

Per tot això, el Comitè d'Empresa d'SFM creu necessari reforçar el servei en totes les seves àrees: «El Govern ha de reforçar la gestió dels recursos humans i complir amb l'increment de plantilla».