La Plataforma per la Llengua celebra la normativa lingüística de l'Ajuntament de Pollença

La Plataforma per la Llengua ha celebrat, aquest divendres, que l'Ajuntament de Pollença hagi publicat el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB) la modificació del reglament per a l'ús de la llengua catalana que exigeix retolar en català en els comerços que volen ocupar la via pública.

En una nota de premsa, la Plataforma ha recordat que la modificació del reglament era una iniciativa de l'agrupació La Valldemossa que Volem, que incloïa en el text accionis per a fomentar el català.

D'aquesta manera, ha lamentat haver hagut d'intervenir per a aconseguir el que hauria d'haver estat el propi Consistori el màxim interessat de complir-lo.

Per això, l'entitat espera que, a partir d'ara, l'Ajuntament no sols compleixi la normativa, sinó que s'assegura que complirà en la seva retolació.