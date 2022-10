El Consell de Mallorca revela els guardonats als Premis, Honors i Distincions 2022

El Consell de Mallorca celebrarà el mes de desembre l'acte institucional de la Diada de Mallorca on es durà a terme l'entrega dels Premis, Honors i Distincions de la institució. Aquests guardons tenen per objectiu reconèixer la tasca feta o que fan persones i entitats en benefici de Mallorca i de la seva ciutadania.

Els premiats com cada any s'han triat a través d'un procés participatiu on s'han presentat les candidatures. La decisió de triar els guanyadors ha estat presa per consens dels grups polítics en la junta de portaveus. Una decisió que serà ratificada en el pròxim ple del Consell.

La medalla d'Honor i Gratitud de l'Illa de Mallorca s'atorgarà aquest 2022 al metge Antoni de Lacy, al Club Esportiu Constància, a Josefina Colom, referent de la gent gran a la part forana; a Pastisseries Can Pomar, a la xocolateria Can Joan de S'Aigo i a la cooperativa d'ensenyament Gianni Rodari.

D'altra banda, en aquesta edició s'ha triat l'escriptora Antònia Vicens com a filla predilecta de Mallorca i al mateix temps enguany es reconeix la trajectòria de la periodista Virginia Eza, qui ha mort recentment.

Els Premis Jaume II que es lliuren a les persones físiques i jurídiques que hagin destacat durant l'any natural previ, en els mèrits consistents en la promoció dels símbols, referents històrics o el nom de Mallorca, seran pels Cossiers d'Alaró, la fira de teatre FIET, les famílies acollidores de l'IMAS, els motociclistes Augusto Fernández i Izan Guevara, l'esportista Shella Badaseraye i el mestre artesà ceramista, Joan Pere Català.

Medalla d'Honor i Gratitud de l'Illa de Mallorca

Antonio de Lacy Fortuny

El Dr. Lacy ha estat el creador de la tècnica TaTMe, que extirpa el càncer de còlon a través de l'anus (cirurgia sense incisions) que és considerada com una referència mundial pel tractament del càncer colorectal. També va efectuar la primera laparoscòpia en 3D del món. Ha estat el primer cirurgià a Espanya a aplicar tècniques digestives com resoldre la malaltia per reflux gastroesofàgic mitjançant una operació per la boca sense incisions, en utilitzar la tècnica SILS (únic accés pel melic) en la cirurgia de l'obesitat i també en l'extracció de la vesícula biliar per via bucal.

Club Esportiu Constància

És un dels clubs històrics de les Illes Balears. Fou fundat en 1922. Aquest any celebra el seu centenari. Multitud d'èxits esportius umplen les seves vitrines i enorgulleixen a tots els inquers i a molts d'altres aficionats d'altres indrets de Mallorca. La filosofia actual del Club és fer un Club sostenible, establint les prioritats adequades a cada moment per créixer de manera coherent, responsable i sustentat en quatre valors fonamentals: constància, responsabilitat, respecte i cooperación.

Josefina Colom Morey

Josefina Colom va néixer fa 84 anys al municipi de Valldemossa. Va ostentar el càrrec de vicepresidenta de la Federació de Persones Majors de la Part Forana des de l'any 2000 fins que el 2013, va ocupar el càrrec de presidenta, durant set anys. L'any 2020, és a dir fa dos anys deixà la presidència després d'haver estat 20 anys al capdavant d'aquesta Federació de Mallorca.

Can Pomar

Pastisseries Pomar és una empresa centenària que compta amb més de 115 anys d'història i experiència. És un negoci familiar fundat l'any 1902 per Francesc Pomar Aguiló, que va obrir un forn al bell mig de Campos. En Francesc incorporà els coneixements de pastisseria adquirits a Barcelona, on també va regentar un negoci, i comença a vendre pa, ensaïmades, tortells i pastissos. Actualment, tenen 4 tendes: 3 a Campos i 1 a Palma.

Can Joan de S'Aigo

És un símbol de l'esperit mallorquí des de la seva fundació en 1700, quan era una sucursal de les 'casis de neu' de la Serra de Tramuntana. El fundador, Joan de S'Aigo es dedicava a la venda de gel i aigua fresca obtinguda de les neus de les muntanyes. Amb més de 300 anys d'història, aquesta Orxateria-Xocolateria s'ha convertit en un referent social a l'illa de Mallorca i la fama de la seva xocolata, a més dels seus deliciosos gelats, han traspassat fronteres.

La cooperativa d'ensenyament Gianni Rodari

Aquesta cooperativa d'ensenyament formada per dones es dedica a l'ensenyament d'infants de 0 a 3 anys. Des de la seva fundació, enguany fa 30 anys, apliquen un projecte innovador que posa els infants al centre. El mètode d'aprenentatge està basat en les emocions, el joc simbòlic, l'experimentació, els espais, la música i els contes. Cuinen a l'escola productes ecològics i de proximitat i incorporen les tradicions mallorquines al seu calendari. Dediquen una especial atenció al treball amb les famílies, fent que el projecte vagi més enllà de l'escola.

Filla predilecta: Antònia Vicens i Picornell

Nascuda a Santanyí l'any 1941. Autora de novel·les, contes i reculls poètics. El seu primer llibre, Banc de fusta, va rebre un premi a Cantonigròs el 1965. La seva següent novel·la, 39° a l'ombra va conquerir el Premi Sant Jordi de novel·la. L'univers mallorquí i els problemes d'equilibri entre turisme i conservació del territori són la font d'inspiració principal per a aquests dos volums i l'obra posterior. Distingida amb altres premis literaris, un reconeixement global a la seva carrera li va arribar amb la Creu de Sant Jordi el 1999, la medalla Ramon Llull el 2004 que va refusar en protesta per la política lingüística del Govern Balear, el Premi Nacional de Cultura el 2016, el Premi Nacional de Poesia el 2018 i el Premi d'Honor de les Lletres catalanes el 2022.

Filla adoptiva: Virginia Eza Garcés (22-08-1963 - 25-08-2022)

Nascuda a Pamplona, va estudiar Ciències de la Informació a Navarra. En 1989 va arribar a Mallorca. Va treballar en diferents periòdics de l'illa: El Dia, el desaparegut Diari Balears i en 1995, va entrar a fer feina al Diario de Mallorca, on va desenvolupar la major part de la seva carrera laboral durant prop de tres dècades. Primer en notícies especials, per a passar al cap de pocs anys a l'apartat polític. Va ser la responsable de comunicació del departament de Mobilitat i infraestructures del Consell de Mallorca.

Premis Jaume II

Cossiers d'Alaró

Els Cossiers d'Alaró varen desaparèixer durant 50 anys fins a la seva recuperació l'any 1992, just enguany fa 30 anys. Una altra data destacada és l'any 2016 quan va ballar per primera vegada una dona com a Dama dels Cossiers d'Alaró, el que va significar un avanç important en igualtat. Al municipi d'Alaró, el 16 d'agost, dia de Sant Roc, set dansaires i un dimoni, ballen al compàs d'una flauta i un tamborino, per tots els indrets del municipi. Els cossiers van vestits de diferent color i per parelles, dos de cel, dos de vermell i dos de color malva.

FIET

La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears és una festa de la cultura que converteix en poble de Vilafranca en un teatre. Sa Xerxa és una associació sense ànim de lucre que és la que organitza la FIET. Els seus objectius són fomentar espectacles de qualitat i reforçar la indústria cultural de la nostra comunitat. L'associació que aquest any compleix 20 anys també ha estat guardonada amb el Premi Nacional d'Arts Escèniques.

Famílies acollidores

L'IMAS prioritza l'acolliment familiar de tots els infants i adolescents quan no poden estar amb els seus progenitors. A 31 de desembre de 2021, 879 infants i adolescents de Mallorca tenen una mesura de protecció. Hi ha famílies Cangur, amb infants de 0 a 6 anys durant com a màxim dos anys; famílies Pròpies, de menors que viuen amb els seus familiars; famílies NIU, per a infants majors de 6 anys. A més, s'han posat en marxa dos programes especialitzats: el Programa ABRIC, d'acolliment temporal dirigit a menors amb problemes emocionals o de conducta i Programa ACOTE, adreçat a adolescents migrats no acompanyats. Totes les famílies acollidores fan una tasca molt important amb menors que passen per un moment molt delicat de la seva vida.

Augusto Fernández

Nascut a Sencelles, Augusto Fernández conegut com Kalex va començar a competir amb tan sols vuit anys. Seguint els passos d'alguns dels pilots més reconeguts d'Espanya, Augusto va cridar l'atenció primer a guanyar els campionats regionals en la categoria de 65cc i després en la de 85cc. Actualment, amb 25 anys, que acaba de complir aquest mes de setembre, és líder del mundial de Moto2 2022.

Izan Guevara

Aquest pilot de motociclisme va néixer a Palma. Quan tenia només tres anys muntava una minimoto elèctrica. Va debutar en l'àmbit internacional en 2019, corrent en la European Talent Cup amb l'equip Bressol de Campions. Ha guanyat el FIM CEV Moto3 Júnior World Championship en 2020 i del Campionat del Món de Moto3 en 2022, categoria on competeix amb Aspar Team. Per aconseguir el Campionat de Món de Moto3 ha disputat un total de 36 carreres, on ha aconseguit 7 victòries, 12 podis, 4 "pole position" i 6 voltes ràpides.

Shella Badaseraye

És una esportista originària de Nigèria que va arribar a Mallorca amb 12 anys. El 2022 en els campionats d'Europa Màster en halterofília, celebrats a Polònia, ha estat campiona d'Europa amb rècord d'Espanya i continental inclòs, el rècord de total olímpic a més d'un altre rècord mundial en dos temps. Shella és un exemple de superació, ja que va haver de superar la difícil situació de la seva filla, que sofreix paràlisi mentre ella també ha tengut problemes de salut.

Joan Pere Català

Mestre artesà ceramista, defensor de les tradicions i els procediments mil·lenaris, membre des del primer moment de la Ponència Tècnica d'artesania, les seves aportacions han estat sempre d'un valor incalculable. Membre del comitè de l'organització de la Fira de ceramistes de Pòrtol i mestre de l'escola de Ceràmica de Pòrtol. Les seves ceràmiques decoren places en forma de rajoles, viatgen a exposicions nacionals i internacionals i són la base dels plats d'alta cuina. És un investigador incansable, va fabricar l'únic plat d'estil japonès en el qual cou les seves peces a foc lent.