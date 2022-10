SIAU es nega a fer públic el nom del «sindicat històric» que va intentar vetar-los en una reunió

El passat 23 de setembre, el sindicat SIAU va assistir a una reunió a la Conselleria d’Educació i Formació Professional amb el punt únic: 'Constitució de la comissió electoral tècnica'. La reunió va estar presidida per la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez i hi va assistir una representació de l’administració, els sis sindicats que actualment formen part de la mesa sectorial d’educació i SIAU (que per primera vegada pretenen presentar-se a les eleccions sindicals).

SIAU va denunciar que «un sindicat històric» va intentar impedir que assistissin a la reunió, afirmant que «quan es fan les meses tècniques es fan amb els representants» i que «es prenen decisions de la gent que té representació». Sobre això, des de SIAU varen remarcar que tenen dret a assistir a totes les comissions electorals tècniques i participar en tot el procés electoral com a sindicat legalment constituït que és. «Fins i tot la cap de provisió educativa li ha hagut d’explicar que des de la Conselleria es va contactar amb la Direcció General de Treball per esclarir si nosaltres teníem dret a ser-hi presents i aquests li respongueren que 'si hi havia un sindicat que volia concórrer a les eleccions sindicals i havia demanat ser-hi, se l’havia de convocar'», varen apuntar.

Ara, el sindicat docent explica que el fet de denunciar aquesta situació ha tengut dues conseqüències: «la primera, que a la constitució d’aquest dilluns de les Meses electorals coordinadores no es tornés a intentar vetar la nostra presència; i la segona, que avui rebéssim un burofax de l’STEI on se’ns sol·licita que emetem un comunicat públic».

«Després del primer intent fallit de vetar-nos el dia 23 de setembre per part d’un 'sindicat històric', aquesta vegada les tres reunions s’han pogut desenvolupar amb relativa normalitat. No obstant això, intuïm, a causa del que ens ha arribat a través de diverses fonts, que a mesura que vagi avançant tot el procés electoral ens trobarem amb importants entrebancs als quals haurem de fer front amb contundència. Ens agradaria que no es posessin pals a les regles democràtiques establertes, però això no depèn només de nosaltres», ha remarcat SIAU.

A més, apunten que han rebut un burofax de l’STEI «sol·licitant-nos que emetem un comunicat públic especificant quin sindicat va intentar impedir la presència de SIAU a la reunió de 'Constitució de la comissió electoral tècnica'». L'STEI especifica que «la falta de claredat d’aquest comunicat publicat pel vostre sindicat (SIAU), així com també la trajectòria històrica del nostre sindicat, pot comportar una clara confusió entre els nostres afiliats, així com també entre els lectors del comunicat i de les notícies i altres peces periodístiques que n’hagin pogut derivar», també s’explica que es pot donar lloc a una vulneració del dret a l’honor.

A SIAU, consideren impossible que el comunicat pugui vulnerar el dret a l’honor d’aquest sindicat bàsicament per tres motius: «perquè no anomenem cap sindicat, perquè a la reunió hi acudiren diversos «sindicats històrics» i perquè des del primer moment sabien que no ens referíem a ells. Per tant, des de SIAU no accedirem a la petició de l’STEI de fer públic el nom de l’entitat».

A més, apunten que els sindicats que hi eren presents, juntament amb l’administració, varen presenciar els fets; «doncs, són coneixedors del nom del sindicat en qüestió». «Des de SIAU sempre hem intentat evitar citar públicament el nom de qualsevol sindicat per no entrar en confrontacions innecessàries. Els nostres esforços els volem dedicar a defensar els interessos dels treballadors i retornar-los la veu, tot fent ús d’un dret tan fonamental com és el de la llibertat d’expressió i amb el ple convenciment de no haver atemptat mai contra l’honor d’altri. Dit això, si algun altre sindicat està preocupat pel que vàrem explicar de la reunió amb Personal Docent pot posar-se en contacte amb nosaltres també i li respondrem», han conclòs.