SIAU denuncia que «un sindicat històric» ha intentat impedir la seva presència en una reunió amb Personal Docent

Aquest divendres, el sindicat SIAU ha assistit a la reunió que ha tengut lloc a la Conselleria d’Educació i Formació Professional amb el punt únic: 'Constitució de la comissió electoral tècnica'. La reunió ha estat presidida per la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez i hi han assistit una representació de l’administració, els sis sindicats que actualment formen part de la mesa sectorial d’educació i SIAU (que per primera vegada pretenen presentar-se a les eleccions sindicals).

«Recordem que dia 12 d’agost tingueren lloc els preavisos de celebració d’eleccions sindicals per a les Juntes de Personal de cada illa i, aquesta vegada, a diferència del que va passar a les darreres eleccions sindicals, els preavisos els han signat conjuntament tots els sindicats que tenen representació a la mesa sectorial d’educació», han explicat.

Respecte a la reunió d'aquest divendres, SIAU ha denunciat que «un sindicat històric ha intentat impedir que hi fóssim, afirmant que 'quan es fan les meses tècniques es fan amb els representants' i que 'es prenen decisions de la gent que té representació'; es veu que el sindicat en qüestió no era conscient d’estar assistint a la constitució d’una 'comissió electoral tècnica' en comptes d’una 'mesa tècnica d’educació', entre altres aspectes bàsics i de sentit comú».

A més, des del sindicat docent remarquen que tenen dret a assistir a totes les comissions electorals tècniques i participar en tot el procés electoral com a sindicat legalment constituït que és. «Fins i tot la cap de provisió educativa li ha hagut d’explicar que des de la Conselleria es va contactar amb la Direcció General de Treball per esclarir si nosaltres teníem dret a ser-hi presents i aquests li respongueren que 'si hi havia un sindicat que volia concórrer a les eleccions sindicals i havia demanat ser-hi, se l’havia de convocar'», han apuntat.

Així, SIAU considera que «de la mateixa manera que el sindicat que ha protestat contra la nostra presència ho ha volgut plasmar en l’acta de la reunió, nosaltres també hem volgut fer constar en acta que vàrem demanar als nostres serveis jurídics si teníem dret a ser-hi, i aquests coincidiren plenament amb la mateixa postura que la Direcció General de Treball. Per tot això, i per la urgència del moment que viu la comunitat educativa, hem deixat ben clar que formarem part d’aquestes reunions, li pesi a qui li pesi. És ben hora d’acceptar que des de SIAU tenim dret a participar en tot el procés electoral i, per tant, es deixin de maquinar maneres d’impedir-ho».

Finalment, el sindicat ha destacat que fa quatre anys, «algunes forces sindicals sense representació a la mesa sectorial ens consta que ja es varen trobar amb importants entrebancs en l’intent de concórrer a les eleccions. Sense entrar a debatre els motius de fons, des de SIAU desitgem que enguany el procés sigui el més transparent possible i que actituds com la viscuda avui no es tornin a repetir. La participació democràtica i la pluralitat no s’ha de veure mai com a quelcom negatiu, sinó tot el contrari. Reflexions com aquestes, en ple segle XXI i en una 'democràcia' no hauria de ser necessari fer-les».