Salut inicia la contractació de les obres de construcció del Nou Son Dureta

El Consell de Govern ha autoritzat el Servei de Salut de les Illes Balears a contractar les obres de construcció del Nou Son Dureta, Hospital per a pacients amb malalties cròniques. Aquest projecte pretén recuperar l'espai emblemàtic de l'antic Hospital Son Dureta per adaptar-lo a les noves necessitats. Suposa un canvi de visió del circuit assistencial, ja que se centra en persones grans i amb problemes crònics que requereixen una atenció especial i estades més llargues.

Aquesta nova infraestructura sanitària tindrà 78.789 metres quadrats i es divideix en dos conjunts d'edificacions (hospital de mitjana estada —A— i hospital de llarga estada —B—) que contindran un total de sis edificis amb capacitat per a 540 llits i un centre de salut. El termini d'execució de les obres és de trenta-sis mesos per a la construcció de l'edifici B i de catorze mesos per a la demolició i la urbanització de la parcel·la A.

El pressupost base de licitació d'aquesta contractació és de 93.879.910,34 €, dels quals 87.989.412,70 € corresponen a la construcció dels edificis de l'àrea B i 5.890.497,64 € a l'enderrocament i la urbanització de la parcel·la de l'àrea A.

Una vegada supervisat favorablement el projecte d'obra adjudicat a l'UTE GHESA-Rafael de la Hoz-Maria Nicolau; el Consell de Govern autoritza la contractació d'obres per a la construcció del nou complex sociosanitari al recinte de Son Dureta de l'àrea B (ja demolida), així com la demolició i la urbanització de la parcel·la de l'àrea A.

La construcció de l'àrea B (hospital de llarga estada) preveu tres edificis connectats per diferents nivells a través de passarel·les. Aquesta àrea està destinada a pacients que necessiten cures especials, de més complexitat, i a pacients que no poden estar en el seu domicili. L'estada mitjana és de 2-3 mesos. Disposarà d'una zona d'hospitalització de 240 llits, una àrea ambulatòria de 80 pacients per dia, espais de rehabilitació, consultes externes i àrea de valoració funcional.

Dins aquesta àrea també hi haurà un centre de salut (amb una previsió de 20.000 usuaris) i un servei d'urgències d'atenció primària (SUAP) per a aproximadament 120.000 usuaris.

La demolició i la urbanització de la parcel·la de l'àrea A (hospital de mitjana estada) preveu la demolició de l'edifici semicircular, així com tots els seus edificis annexos, per construir-hi tres nous edificis posteriorment, un dels quals reproduirà l'edifici semicircular actual.

Aquesta àrea es destinarà a pacients que fan tractaments, cures i rehabilitació per recuperar la seva autonomia i integrar-se en societat.

Disposarà d'una zona d'hospitalització de 300 llits, una àrea ambulatòria amb capacitat de 80 pacients per dia, amb espais de rehabilitació, consultes externes, unitat de demència, etc. L'estada mitjana serà de 30 dies. També s'hi situaran els equips de cures pal·liatives, banc de sang o àrea logística i de serveis.