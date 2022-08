Les imatges del col·lapse de Mallorca

Cada dia es viralitzen més imatges de la massificació i col·lapse que pateix Mallorca durant els mesos d'estiu. Aquest cap de setmana hem vist com els aeroports de les Balears operaven més de 4.700 vols, 2.868 d'aquests només a l'illa més gran. Milers de turistes se sumaven als més de 16.500 que desembarcaren dels cinc creuers que arribaren a Palma aquest dissabte, 20 d'agost.

Tot plegat ha fet que aquest cap de setmana es tornassin a popularitzar imatges sobre el col·lapse que vivim a l'Illa. Milers d'usuaris han compartit a través de les xarxes socials la seva desaprovació i les conseqüències i l'impacte que la massificació té en el seu dia a dia.

Les Balears han augmentat un 50 per cent la població des del 2000 i la previsió va en augment. A més, el passat 15 d'agost hi havia una més de 2 milions de persones en les Illes i només aquest 2022 hauran rebut 19 milions de turistes.

Per altra banda, els mallorquins han respost arrancant la campanya #SOSresidents.

No podem seguir així.



No podem viure un altre estiu així.



No podem seguir aquest camí.



Farem un tro. pic.twitter.com/AYAUuDv4zt — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) August 22, 2022

Cala Agulla, ahir de matí. Com hem arribat a això i com pot ser que les nostres institucions no es plantegin cap punyetero canvi? pic.twitter.com/pXFpiu78vI — Terraferida (@Terraferida) August 21, 2022

De nit 🌙 o de dia🌞

Tant dona perquè l'alta activitat colapsa l'aeroport✈️ pic.twitter.com/MNxARcuzWZ — Plataforma contra ampliació de l'aeroport de Palma (@NoMesAvions) August 20, 2022

Imatge de fa uns minuts al Port de Palma: cinc creuers amarrats de forma simultània. En total, arriben avui a la ciutat 16.500 creueristes. pic.twitter.com/ucg00CGueL — IB3 Notícies (@IB3noticies) August 20, 2022

Embossos i aglomeracions també per anar a veure la posta de sol de sa Foradada, a Deià.



✏️ @Alex_Aloy97 pic.twitter.com/PtMk71cNJ3 — RTVEBalears (@RTVEBalears) August 20, 2022

Els illots de les Balears també pateixen la pressió humana. Són reductes d'espècies úniques i els ecologistes en demanen la protecció total. @Terraferida @GOBMallorca pic.twitter.com/iT2gdaGwVo — RTVEBalears (@RTVEBalears) August 20, 2022

Mallorca is dead. pic.twitter.com/ifhB13O3dR — Joan López Ferré (@FERRJOAN) August 20, 2022

#EsTrenc Paratge "protetgit", 1 hora de coa amb es cotxo, finques de cultiu arrasades per cotxos de rent a car que aparquen on volen, saturat per mar i terra, yates de luxe i una invasió de sombrilles. Des nudisme no em parlem, i damunt te n'has de justificar... #TouristGoHome pic.twitter.com/eaJ2TFQm2O — jandrx Gomez Saiz (@JandrxS) August 20, 2022

Ningú discutiria l'activitat turística si no comportàs aquesta massificació que està sobrepassant tots els límits naturals i humans. Podem discutir la quantitat, com i on, però si no som capaços d'acordar un sostre, esteim acabats. pic.twitter.com/RGiYm7OWDS — Terraferida (@Terraferida) August 19, 2022