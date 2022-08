Els mallorquins diuen basta i posen en marxa la campanya SOS Residents

Aquest cap de setmana hem pogut veure com, a través de les xarxes socials, ha sorgit un moviment anomenat #SOSresidents. A través d'aquest hashtag, milers d'usuaris han compartit la seva preocupació per la qualitat de vida i la massificació de Mallorca durant aquest estiu.

La majoria de comentaris han anat acompanyats de la següent imatge, en la qual apareix el famós SOS Turisme de fa uns mesos, aquesta vegada ratllat, i substituït per SOS Residents. A més, les piulades feien referència a diverses notícies o imatges de massificació i col·lapse que han sorgit aquest cap de setmana, o simplement compartien la imatge.

Aquests comentaris són només una mostra del que s'ha pogut veure aquest cap de setmana a les xarxes socials:

És impotent veure com el lloc on hem nascut i crescut deixa de ser nostre durant l’estiu. No és sostenible servir sense límits al turisme massiu.

I sí, hi ha remeis i alternatives. #SOSresidents pic.twitter.com/dUBQO8sX6n