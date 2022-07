Manuel Palomino, nou director general del Servei de Salut

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns el nomenament de Manuel Palomino Chacón com a nou director general del Servei de Salut. Des de l’any 2015, Palomino ha estat director de Gestió i Pressupostos (2019-actualitat) i secretari general del Servei de Salut (2015-2019). Palomino té una experiència professional de més de vint anys en gestió sanitària: va ser subdirector de Logística de l’Hospital Son Dureta, director de gestió de l’Hospital Universitari Son Espases, i també subdirector de gestió del Servei de Salut.

Palomino substitueix Juli Fuster, que aquest dilluns ha presentat la renúncia formal al capdavant del Servei de Salut. Fuster ha estat director general en els darrers set anys i ha liderat el Servei de Salut en uns moments d’especial complexitat com ara la gestió de la pandèmia per la Covid-19.

Fuster va ser nomenat l’any 2015 amb una dilatada experiència professional de més de trenta anys dedicat a l’àmbit de la gestió sanitària. En aquests darrers anys al capdavant del Servei de Salut, Fuster ha apostat i treballat intensament a aconseguir un augment pressupostari (el pressupost de l’ens sanitari de l’any 2015 va ser de 1.290M€ i el de 2022 és de 2.010 M €) gràcies al qual ha estat possible impulsar diferents projectes en l’àmbit dels recursos humans o de les infraestructures.

L’aposta per la millora dels drets dels treballadors sanitaris ha estat una de les seves línies d’actuació: recuperació de drets dels treballadors, impuls de les ofertes públiques d’ocupació -amb la convocatòria de prop de 5.000 places- i el pla d’estabilització que permetrà reduir en un 38% l’eventualitat de la xarxa sanitària pública.

Des del Servei, Fuster també ha impulsat diversos plans estratègics: el de cronicitat (amb l’aposta per infraestructures com ara el Nou Son Dureta, l’Hospital Verge del Toro o l’edifici J de l’antic Hospital Can Misses) o el de Salut Mental (amb l’esbucament del mur de l’Hospital Psiquiàtric, que forma part del projecte del Parc Sanitari Bons Aires). La lluita per reduir les llistes d’espera i l’aposta per millorar l’Atenció Primària també ha estat un dels reptes de Fuster, amb la implementació de diversos projectes dirigits a millorar l’atenció a l’usuari (amb exemples com ara el projecte de Pacient Actiu).