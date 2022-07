Juli Fuster renuncia al càrrec de director general del Servei de Salut: «No he intentat beneficiar ningú»

El fins ara director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Juli Fuster, ha dimitit oficialment aquest dilluns del càrrec després d'una condemna del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) al Govern en intervenir Fuster en una oposició de funcionaris a la qual es va presentar la seva filla. «No he intentat beneficiar ningú», ha assegurat.

En roda de premsa, ha explicat que, pel seu càrrec, ha signat «absolutament totes» les resolucions dels tribunals d'oposicions «sense qüestionar cap de les decisions que prenien».

«També va ser així en el cas de l'oposició d'anestèsia -a la qual es va presentar la seva filla-, en què es va decidir excloure un participant que havia signat un examen quan havia de ser anònim», ha continuat davant dels mitjans de comunicació, reiterant que va signar aquesta resolució del tribunal «com totes».

«Ara la justícia ha considerat que el fet d'excloure aquest opositor podria beneficiar la meva filla. Ni jo he intentant beneficiar ningú, ni la meva filla ho hauria permès», ha sentenciat Fuster.

Amb tot, el director general ha justificat la seva dimissió per no voler «perjudicar els membres del tribunal, ni que s'aturin cap dels projectes que estan en marxa o hi hagi sorolls innecessaris». «El més prudent és fer un pas al costat», ha conclòs.