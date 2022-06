Prop de 12.000 persones signen a favor de la Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures

Quatre mesos després de l’inici de la campanya de signatures 'Avui per demà', el GOB ha aconseguit que més d'11.700 persones hagin donat suport a la Iniciativa Legislativa Popular en defensa del territori i hagin signat a favor de la proposició de Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears. Així, han superat el mínim de les 7.500 signatures necessàries perquè pugui ser tramitada pel Parlament.

L’èxit de la recollida de signatures respon a «la gran preocupació social quan pensam quin futur estam deixant als nostres fills i filles: exhauriment de recuros, problemes per tenir casa pròpia, problemes per tenir una feina digna i no precaritzada que els permeti viure sense esclatar-se, injustícies, pobresa cada cop més generalitzada, rics cada cop més rics i pobres cada vegada més pobres, morts de migrants a la mateixa mar que els turistes compren en pack solyplaya, desastre climàtic, pandèmies, violència, etc. Ho veim cada dia a les notícies i ho llegim als diaris», han explicat.

La societat deixa clar així que cal replantejar les bases del model que ha conduït les Illes Balears al límit de la seva capacitat de càrrega en molts aspectes (artificialització del territori, usos intensius del sòl, degradació dels espais naturals, generació de residus, consum d’aigua i energia, contaminació,…).

La proposta de llei

Així com les decisions preses les darreres dècades del s. XX i la primera del XXI han condicionat negativament el desenvolupament de les societats actuals, les accions del present condicionaran l’esdevenir de les generacions del futur.

«Des de la solidesa democràtica i el sentit cívic i social d’una societat madura i responsable, tenim l’obligació moral i política d’actuar avui per assegurar la vida dels nostres fills i nets, sota el mandat de justícia intergeneracional», han remarcat.

Aquesta Llei de Benestar per a la Generacions Futures neix amb la voluntat de «fer tot el que estigui a les nostres mans perquè infants i joves d’avui i els que vendran demà, que viuen o vulguin viure a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, gaudeixin d’un entorn ecològic digne i òptim, base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social».

Es tracta d'una norma pionera que situarà les Illes Balears com a referent a tot l’Estat, «en la consciència col·lectiva d’un poble que mira els errors del seu passat per prevenir i salvaguardar el seu futur».

Una intensa campanya per a promoure el debat social i recollir signatures

La campanya va començar el passat 23 de febrer amb la promesa del càrrec de fedataris de les 57 persones que, a títol individual, varen voler assumir el compromís personal perquè aquesta llei pogués tirar endavant.

A partir d’aquí, una intensa campanya per a promoure el debat social, i recollir signatures i adhesions, s’ha anat desplegant arreu de les Illes, aconseguint el suport d’entitats, col·lectius i moviments socials i replegant les més de 11.700 signatures individuals que avalen aquesta proposta de llei en defensa del benestar de les generacions futures.

Ara, així, la Llei podrà ser presa en consideració pel ple del Parlament en els propers mesos.