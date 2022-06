Centenars de passatgers perden els seus vols per la ineficiència dels controls de seguretat de l'aeroport de Palma

La manca de personal i la manca de qualificació del personal contractat són la principal causa dels greus perjudicis que està provocant entre els usuaris de l'aeroport de Son Santjoan durant aquest mes de juny.

Centenars de passatgers, mallorquins i estrangers, han perdut el seu vol tot i haver arribat a l'aeroport de Palma amb temps suficient per arribar a l'hora prevista de l'embarc. Les raons principals: la massificació que pateix Son Santjoan i la ineficiència dels controls de seguretat que es converteixen en un tap que fa perdre més de quaranta minuts als viatgers.

Albert tenia un vol a Barcelona amb Vueling: «vaig arribar a la porta de control quan faltaven 25 minuts per embarcar. A part de la coa, quan ja era a punt de passar el control, es va encallar una maleta a l'escànner, l'empleada de la seguretat privada va tancar el control de persones i va tardar un quart d'hora en desencallar la maleta i quan ho va aconseguir, al cap d'un segons es va tornar a encallar...» Quan va arribar a la porta «a l'altra punta de l'aeroport», les hostesses de Vueling li varen dir que ja no podia pujar a l'avió, tot i que encara no havia partit. Tampoc li varen donar cap solució alternativa i no li volgueren donar fulls de reclamació ni es varen voler identificar.

Dora, passatgera alemanya havia de viatjar, amb la seva parella, a Hamburg. Tot i arribar prest a Son Santjoan, hi havia llargues coes per validar la targeta d'embarcament i quan va intentar validar la seva li varen dir que ja havia caducat i no la deixaren intentar arribar a la porta corresponent.

Aixa, jove mallorquina que havia de viatjar a Bilbao i que va coixa, va ser sotmesa a dos controls de seguretat a més a més del rutinari, «on, per cert, no va sonar cap alarma». Tot i la coixera va córrer tant com va poder, es va trobar les cintes automàtiques que no funcionaven i va acabar veient com li tancaven les portes de l'embarcament davant els ulls. Cap explicació va servir a les empleades de la companyia aèria i va quedar a terra.

Són només tres exemples dels molts casos que ocorren aquests dies a l'aeroport de Palma.

Aena ingressa centenars de milions d'euros amb l'aeroport de Mallorca, però escatima personal i manté uns serveis molt per davall de les necessitats dels usuaris.