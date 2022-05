Ágatha Ruiz de la Prada vol continuar la batalla judicial per salvar la piscina

La batalla judicial per la piscina il·legal de Pedro J. Ramírez sembla que no s'aturarà. Ágatha Ruiz de la Prada ha anunciat que presentaran «recurs d'empara» davant la sentència que podria suposar la demolició de la piscina i el retorn del terreny a domini públic.

En declaracions al diari El Confidencial, De la Prada ha assenyalat que «continuaran amb els tràmits que facin falta» per salvar la piscina i que ara presentaran «un recurs d'empara». «Ara com ara, aquesta és la situació i espero poder gaudir de la meva casa aquest estiu», ha assegurat. «És un assumpte que es troba judicialitzat i no sé què faré. Tot està en mans dels advocats, que són els que en saben», ha afegit.

De la Prada té dret a ús de la propietat de la qual ara en són propietaris els seus fills, després del seu divorci de Pedro J. Ramírez. La sentència del Suprem deixa sense suport legal l'existència de la piscina, l'embarcador i la terrassa sobre el litoral. Les decisions judicials impliquen que el terreny, de 350 metres quadrats, torni a ser de domini públic, fet que ocorrerà amb l'execució de la sentència.