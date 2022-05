La Plataforma contra els Megacreuers protestarà per l'assetjament sofert per part de la Guàrdia Civil en protecció del Wonder of the Seas

La Plataforma contra els Megacreuers vol manifestar davant la Delegació del Govern espanyol la seva protesta per l'assetjament sofert durant la celebració d'un acte reivindicatiu d'aquest dimarts, la finalitat del qual era posar de manifest les brutals dimensions del megacreuer Wonder of the Seas, ancorat en el port de Palma. Es tracta d'una imatge que la ciutadania no coneix en tota la seva magnitud, i possiblement és susceptible d'augmentar el rebuig social davant l'absoluta desmesura del negoci dels megacreuers.

Durant aquesta, una llanxa de la Guàrdia Civil ha requerit a la tripulació de l'històric veler Rafael Verdera per a impedir que s'acostés a l'esmentat transatlàntic, pretextant una aplicació rigorosa i improcedent de la normativa portuària. D'anàloga manera ha actuat amb el iot auxiliar que participava en l'acció.

La plataforma no té cap dubte sobre el propòsit per part de la Guàrdia Civil, que no era un altre que impedir la impactant imatge d'un veler tradicional, de belles formes, davant un monstre desproporcionat, concebut en les seves dimensions amb l'únic propòsit d'obtenir la màxima rendibilitat al menor cost possible. Això sense que preocupin la propietat els impactes que un vaixell tan gran provoca (contaminació de l'aire, consum d'aigua -de la qual l'illa no està sobrada-, producció de deixalles... entre molts altres).

Ha de fer-se notar que quan han tingut lloc els fets, no existia cap risc o entorpiment a la navegació de vaixells de gran tonatge -no hi havia cap navegant o acostant-se al port en aquest moment-, la qual cosa hagués pogut justificar el zel demostrat pels qui han torpedinat la protesta. Tampoc s'explica, si no és en termes de manifestar hostilitat a la ciutadania que qüestiona algunes realitats, la presència d'una dotació policial en terra, atenta i vigilant.

El succeït posa de manifest, d'una part, la submissió de la Delegació del Govern a l'Autoritat Portuària davant accions que aquesta consideri incòmodes o contràries als seus interessos. D'una altra, que per a la Delegació del Govern preval l'interès d'aquesta Autoritat a desinformar a la ciutadania, que el legítim dret a la protesta pacífica i democràtica.