El Wonder of The Seas llança damunt Palma una columna de fum contaminant

Aquest dilluns el creuer més gran del món, el Wonder of The Seas, és atracat al moll de Palma i no només ha desembarcat part dels seus passatgers, sinó que també ha enviat damunt la ciutat una espesa columna de fum contaminant.

El Wonder of The Seas té 362 metres d'eslora i capacitat per a 9.300 persones, entre passatgers i tripulació. El megacreuer emet més gasos contaminants que tot el parc mòbil de Mallorca.

Els creuers consumeixen gran quantitat de combustible, no només per la seva mida, sinó pel fet que l'utilitzen per generar l'electricitat que requereixen els serveis a bord. Amb l'agreujant que el combustible que cremen és de pitjor qualitat -i molt més contaminant- que el dels cotxes.