El Consell de Menorca destina 50.000 euros al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu, esportiu i per a l'edició en llengua pròpia

Com cada any, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell de Menorca convoca ajuts per fomentar el català en diferents sectors. La novetat de la convocatòria d'enguany és que, davant l'augment de sol·licituds per fomentar l'ús del català a l'empresa de les convocatòries anteriors, es duplica la partida destinada a aquest sector, que passa de 10.000 euros a 20.000 euros.

La convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per a l'any 2022 s'ha publicat en el BOIB núm. 44 de 31 de març de 2022.

Aquesta convocatòria d'ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca.

La convocatòria preveu quatre línies d'ajut i les partides pressupostàries següents:

Línia 1: Suport a l'edició en llengua catalana: 15.000 euros.

Línia 2: Foment de l'ús del català a l'empresa: 20.000 euros.

Línia 3: Foment de l'ús del català en l'àmbit esportiu: 5.000 euros.

Línia 4: Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu: 10.000 euros.

Total: 50.000 euros.

Els imports màxims que es poden subvencionar són:

Línia 1: Suport a l'edició en llengua catalana. Import màxim per sol·licitud 1.500 euros.

Línia 2: Foment de l'ús del català a l'empresa. Import màxim per beneficiari 1.000 euros.

Línia 3: Foment de l'ús del català en l'àmbit esportiu. Import màxim per beneficiari 1.000 euros.

Línia 4: Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu. Import màxim per sol·licitud 3.000 euros.

Les activitats subvencionades s'han d'haver duit a terme en el període comprès entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022 i poden ser:

Línia 1: llibres, CD, DVD i altres publicacions en català editats a l'illa de Menorca, d'autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d'especial interès per a Menorca.

Línia 2: retolació exterior i interior d'establiments, etiquetatge de productes, elaboració i edició de material imprès durador (bosses, cartes de restaurant, targetes...), disseny de pàgines web en català, etc., que realitzin les empreses de Menorca.

Línia 3: retolació exterior i interior, edició de material imprès durador (carnets, diplomes, fullets divulgatius, bosses i roba esportiva), disseny de pàgines web en català, etc., d'entitats esportives.

Línia 4: actuacions de dinamització lingüística que les entitats i associacions menorquines duguin a terme, així com plans interns de normalització lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria d'ajuts és fins al 30 de juny 2022.