Educació posa en marxa la campanya 'Zero pantalles de 0 a 3' als centres d’Infantil de les Balears

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, presenta els pòsters de la campanya 'Zero pantalles de 0 a 3' que es durà a terme als centres de primer cicle d’educació infantil per a la presa de consciència de la famílies sobre l’ús de les pantalles a les llars amb els més petits.

Per això s’ha publicat un pòster que es distribuirà, a partir de la propera setmana, a tots els centres de primer cicle d’Educació Infantil. A més, s’han organitzat sessions formatives per a tots els membres dels Equips d’Atenció Primerenca (EAP) perquè ho traslladin a les escoletes i que aquestes siguin un lloc de referència per a les famílies per fer un ús raonable de les pantalles en l’àmbit familiar.

Aquest programa té les seves arrels en diferents experiències que han tengut els professionals de l’atenció primerenca, els quals durant aquests darrers anys, i agreujat per la pandèmia, han detectat infants que presentaven retard en el seu desenvolupament: retard en l’aparició de la parla, manca d’imitació, immaduresa en les relacions i, sobretot, dificultats per mantenir l’atenció en un mateix, el joc... En aquest sentit, s’ha vist que algunes famílies tenen manca d’informació del risc que corren els infants que passen molt de temps davant les pantalles i de les repercussions que poden tenir en el seu desenvolupament. A més, amb els anys de pandèmia aquesta problemàtica s’ha vist agreujada per l’ús i abús que s’ha fet de les pantalles a les llars de les Illes.

A la zona de Manacor, la Comissió 0 a 3, formada per professionals del món sanitari, educatiu i social, coincidí en la gravetat de l’abús de les pantalles. Per aquest motiu, la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Manacor va iniciar una campanya que va gestionar l’Associació Infància 0 a 3 Manacor. La Conselleria, enguany, ha encetat el tema fent seu el logotip impulsat per l’Ajuntament de Manacor i publicant el pòster presentat amb recomanacions sanitàries i educatives.

Formació específica sobre els perills de les pantalles i les seves alternatives

Des de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI) s’ha oferit formació específica adreçada als professionals dels EAP, perquè aquests a través de la seva feina en els centres educatius ho puguin traslladar als claustres i a les famílies dels infants que hi assisteixen.

Entre d’altres, la formació va incloure continguts com per quin motiu perjudica al desenvolupament de 0-6 l’exposició a les pantalles, com aprenen els infants i l’exposició d’alternatives educatives.

Aquesta és una de les moltes actuacions que es duen a terme des de diferents àmbits per posar el focus en aquesta problemàtica. Enguany, les XIII Jornades d’Educació Infantil de Menorca 'Infància i pantalles' també han estat dedicades a aquesta temàtica.

Per al curs vinent, es proposa que aquest tema s’inclogui dins els plans formatius dirigits a les direccions i professorat dels centres educatius de primer cicle, dins el marc del desenvolupament dels nous currículums.