Toni Fuster, reelegit president de Pimeco

Toni Fuster ha estat reelegit president de la Patronal del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca, Pimeco, per unanimitat. La candidatura de Fuster, sota el lema 'El petit comerç, clau davant dels reptes dels pobles i ciutats del futur', ha estat l'única presentada a les eleccions a la nova Junta de Govern de la patronal.

L'assemblea de socis ha aprovat per assentiment l'elecció de Fuster, que lidera una junta de govern amb un alt grau de continuïtat als seus integrants. Així, la nova junta de govern està integrada per Carolina Domingo com a vicepresidenta; Bernat Busquets, tresorer i Monica Sakahrani, secretària. Els vocals són Agustín Linares, Mateu Cunill, Joan Riera, Guillem Mas i Guillem Vicens Xamena. Les noves incorporacions són Pep Lluís Iglesias de l'Associació Palma Viva, Selena Tarongí de l'Associació de comerciants del carrer Plateria i Aina Moyá, Presidenta de l'Associació de Mercats permanents de Mallorca.

Fuster encara el nou mandat amb la intenció de continuar treballant perquè Pimeco sigui clau en el sector del petit i mitjà comerç de les illes. «Continuarem treballant per defensar els interessos i valors del petit comerç, i integrar-lo a les ciutats i pobles del futur que han d'estar ben connectades amb transport públic de qualitat i més freqüències i amb més aparcaments. Unes ciutats que. entenem. han de ser sostenibles, respectuoses amb el medi ambient, modernes i adaptades a les noves tecnologies sense perdre la idiosincràsia que ens fa únics», manté Fuster.



El president de Pimeco també s'ha reafirmat a continuar treballant per a canviar «la política de mobilitat actual de l'Ajuntament de Palma i la política d'inacció cap al top manta i la venda il·legal; la degradació d'infraestructures, manca de manteniment, i neteja de carrers, parcs i jardins de la ciutat». «No es poden tancar carrers fonamentals per a la ciutat si darrere no hi ha un pla de millora ni de futur com és el cas del carrer Unió de Palma», diu Fuster. Segons el reelegit president, «s'ha de millorar la mobilitat de manera que es faciliti als clients l'accés al centre comercial de Palma que actualment és mort perquè no és fàcil arribar-hi, cal un transport públic de qualitat i una bona xarxa d'aparcaments on deixar el cotxe».



La voluntat del president és «continuar amb la tasca impulsada aquests anys de convertir Pimeco en el gran interlocutor insular del petit comerç en la defensa dels interessos dels comerciants, sobretot davant dels grans operadors». Fuster recalca també «la importància de defensar-se de la competència derivada de les grans plataformes que venen per internet». En aquest sentit, durant el seu primer mandat Fuster va apostar per visualitzar el problema que suposa per als petits comerciants aquesta competència amb el curtmetratge 'Tu tens la clau', que durant la pandèmia es va viralitzar i va fer la volta al món convertit en un símbol en defensa del petit comerç.

Fuster també aposta per la digitalització del petit i mitjà comerç adaptant-lo als nous temps. «Hem de continuar impulsant les noves tecnologies en el comerç i facilitar-ne l'adaptació com a mesura per afrontar el futur. Hem de posar en valor el petit comerç a les ciutats intel·ligents, amb criteris de sostenibilitat i accessibilitat», assegura.

Una altra qüestions clau per a aquesta nova etapa de la patronal és «combatre la turismofòbia». «No volem perdre turistes ni estam d'acord amb la regulació de creuers sense estudis independents i comptant amb tots els sectors afectats. El comerç encara no s'ha recuperat després de la pandèmia i el turista és fonamental».

Aquest és el segon mandat de Fuster al capdavant de Pimeco. Fuster ja va ser elegit el febrer del 2018 per succeir l'anterior president de Pimeco, Bernat Coll, que va ocupar el càrrec durant 9 anys. Toni Fuster va ser durant 12 anys el president de l'Associació de Comerciants de Sindicat, un dels carrers comercials més històrics de Mallorca.