Educació incorpora 20 docents més al servei de substitucions exprés davant les baixes per Covid-19

Davant la xifra de baixes per Covid-19 en el sector educatiu, la Conselleria d'Educació ha incrementat el servei de substitucions exprés, per tal d'atendre la demanda. Als 60 docents actuals d'aquest servei s'han incorporat 20 docents més.

Aquest servei es va posar en marxa el curs passat i va arribar a comptar amb un centenar de docents en el moment més àlgid de casos del curs passat. Així, en el curs actual, si és necessari, es continuarà incrementant el nombre de docents per atendre les necessitats dels centres.

A més a més, els centres educatius estan reorganitzant els equips de manera que es pugui atendre a tot l'alumnat, per mitjà dels especialistes a primària i del professorat de guàrdia a secundària. També, s'ha constituït una comissió de coordinació integrada per la Direcció General de Personal Docent, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Inspecció Educativa per tal de detectar els casos que requereixen una acció específica i unificar les instruccions d'actuació per cada cas.