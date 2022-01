Les Balears reprenen el curs escolar amb 300 docents de baixa per Covid-19

El curs s'ha reprès a les Balears després de les vacances de Nadal amb fins a 300 docents de baixa per Covid-19 encara que la xifra podria augmentar en les properes hores, fet que porta la Conselleria d'Educació i Formació Professional a preveure «situacions complicades» als centres .

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha assegurat en una entrevista a IB3 Radio recollida per Europa Press que els 60 docents contractats per a substitucions exprés ja estan mobilitzats i ha recordat que si cal hi haurà més contractacions.

Segons ha explicat, les substitucions s'estan desenvolupant ràpidament en funció del moment del contagi i tenint en compte els canvis en la durada de les quarantenes, ja que els contagis entre els docents són dades comunicades aquest diumenge a última hora de professors que han donat positiu en els darrers set dies.

En tot cas i encara que de moment, ha apuntat, «no s'han registrat incidències en centres educatius per a fer front a les baixes», davant de la possibilitat que augmenti el nombre de baixes, ha admès que es preveuen «situacions complicades».

Morante ha afegit que les situacions més complexes podrien donar-se en el cas de substitucions en algunes especialitats de Formació Professional.

D'altra banda, Antoni Morante ha qualificat com a «preocupant» el percentatge de vaccinació de menors de 12 anys, el més baix de l'Estat.