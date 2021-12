[MANIFEST] Bloc d'Unitat Popular: «A Mallorca i als Països Catalans, és el moment de posar els interessos del poble al centre»

Aquest és el text del manifest llegit ahir per representants del Bloc d'Unitat Popular durant l'acte polític posterior a la manifestació de la Diada de Mallorca.

«Des del Bloc d'Unitat Popular, vivim la Diada Nacional de Mallorca d'enguany com una oportunitat després d'any i mig de pandèmia. En tot aquest temps, les dificultats per a la mobilització política han estat notables. L'any passat vam poder organitzar una cadena humana, i aquesta vegada hem volgut recuperar la tradicional manifestació.

Tornar als carrers no significa tornar a la normalitat. Si ens mobilitzam és per denunciar la situació insostenible que viu el poble mallorquí i reivindicar la conquesta de la nostra sobirania. Si una cosa ha deixat clara la Covid-19 és que l'autonomia que ens ven el Règim del 278 no és més que un miratge. Tenim el nostre dret a decidir segrestat a tots els àmbits.

El poder real continua en mans d'unes elits econòmiques que segueixen apostant pel monocultiu turístic. Unes elits que precaritzen les nostres vides, fan malbé el nostre territori, amenacen la nostra llengua i quan els hi convé no dubten en alimentar el fantasma del feixisme. No ens representa un Govern de les Illes Balears que obeeix als interessos d'aquestes elits i que resta completament submís davant les ordres de Madrid.

A Mallorca i al conjunt dels Països Catalans, és el moment de posar els interessos del poble al centre. I això, per nosaltres, passa per fer realitat 5 idees clau:

En primer lloc, blindar i expandir els serveis públics. En particular, ens semblen especialment urgents la sanitat, l'educació i l'habitatge. Necessitam una Renda Bàsica Universal que sigui una primera passa per a construir una societat justa. En segon lloc, posar les bases per a una vertadera transició econòmica i social. Un procés de mirada llarga que ens permeti superar el capitalisme, el patriarcat, i fer front a l'emergència climàtica. Això vol dir deixar enrere el monocultiu turístic i repensar Mallorca en tots els àmbits productius. Vol dir apostar per la transformació feminista i socialista de la societat. En tercer lloc, acabar amb la repressió i desmilitaritzar la nostra illa. Volem la retirada de les forces d'ocupació i la fi dels judicis polítics contra militants i activistes. En quart lloc, garantir el futur de la nostra llengua i cultura. El català s'ha de promocionar a tots els àmbits socials i espais comunicatius. No podem cedir ni un pam al projecte uniformitzador de l'estat espanyol. Finalment, tot això no serà possible sense exercir el nostre dret a decidir. Només apostant per la independència, confederant-nos amb la resta de Països Catalans, podem garantir la nostra sobirania.

Som moltes les persones i els agents polítics i socials que compartim aquest programa. Això és el que anomenam Unitat Popular. Tot això ens situa en unes coordenades que són de confrontació i de ruptura. No volem negociar una millor autonomia. Volem generar les condicions que ens permetin trencar amb l'Estat espanyol i fer el nostre propi camí. Sabem que no serà fàcil ni ràpid, per això el nostre lema d'enguany és Mallorca organitzada, llavor de lluita. Si avui organitzam i enfortim la Unitat Popular, demà la ruptura serà possible.

Visca la Diada de Mallorca! Visca la Unitat Popular! Visca la Terra!»