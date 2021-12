Salut obre BitCita perquè les persones d’entre 50 i 59 anys puguin rebre la dosi de reforç contra la Covid-19

La Conselleria de Salut i Consum ha obert el sistema d’autocitació digital BitCita (citavacunacovid.ibsalut.es) perquè les persones d’entre 50 i 59 anys puguin reservar cita per rebre la dosi de vaccí de reforç contra la Covid-19. Salut fa una crida a aquest grup perquè reservi la cita.

Aquest grup té una població diana de 165.797 persones: 129.258 a Mallorca, 14.373 a Menorca, 20.450 a Eivissa i 1.716 a Formentera.

Les condicions que cal complir per poder rebre la dosi de record són tenir entre 50 i 59 anys, haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la Covid-19 i que hagin passat almenys sis mesos des de la darrera dosi en els casos de Pfizer o Moderna o tres mesos si es tracta de Vaxzevria (AstraZeneca) o Janssen.

Per mitjà de BitCita es pot demanar cita per ser vaccinat en els punts de vaccinació següents: Hospital Son Dureta, Hospital Universitari Son Espases, Hospital Universitari Son Llàtzer, Hospital Comarcal d’Inca i Hospital de Manacor, a Mallorca; a Menorca es vaccinarà als centres de salut i a l’Hospital General Mateu Orfila; a les Pitiüses, els vaccins s’administraran a l’Hospital Can Misses, als centres de salut Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària des Riu i a l’Hospital de Formentera.

La Conselleria de Salut i Consum recorda que la vaccinació és segura i eficaç per combatre la pandèmia de la Covid-19, com demostra l’evidència científica.