Vidal: «La sanitat pública i la normativa s'han de dotar dels instruments necessaris per acompanyar les víctimes del dol gestacional i perinatal»

El senador ecosobiranista ha ajudat a aprovar una moció que segons ell «contribueix al fet que el dol de mares i pares en cas de mort gestacional o perinatal deixi de ser un tabú».



El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, ha donat suport i celebrat l'aprovació al ple del Senat d'una moció que reclama a l'Estat més sensibilitat i atenció per a les mares i pares que pateixen la mort d'un infant en situació gestacional, perinatal o neonatal.



Vidal ha volgut fer valdre «l'excel·lent tasca d'Estels del Cel, grup de suport a Mallorca al dol gestacional i perinatal dinamitzat per la psicòloga Iria Sanz, pel seu activisme i per ajudar a programar a les Illes Balears un tema tabú» i a «ajuntaments com Calvià i Sa Pobla per la bona feina feta en aquest sentit i de forma consensuada perquè les famílies víctimes d'una tragèdia d'aquest tipus sentin l'escalfor del seu municipi».



El senador ecosobiranista ha defensat que la moció aprovada, presentada per Junts per Catalunya i semblant a la que ell va presentar fa uns mesos, «és una bona notícia i un impuls perquè les institucions competents en matèria sanitària siguin més atentes en aquesta situació» tot recordant que «mesures com el permís de maternitat progressiu són clau».



Tanmateix Vidal ha volgut reforçar la necessitat de «seguir treballant per mesures més ambicioses davant el drama del dol gestacional i perinatal com puguin ser l'assistència psicològica tant a mares com pares des del minut zero així com d'una regulació per fer més extenses les prestacions i permisos de maternitat i de paternitat després de la tragèdia donat que ara els homes, per exemple, no tenen cap mena de permís». Per cloure el senador ha reclamat «tots els recursos necessaris i una major conscienciació perquè les conseqüències físiques i psicològiques de la pèrdua d'una filla o fill puguin ser pal·liades».