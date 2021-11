Xialin Liu: «Hem posat en marxa cursos de català per a integrar-nos i comunicar-nos millor amb els mallorquins»

Xialin Liu, cofundadora d’ACHINIB, ha visitat els estudis de la ràdio Ona Mediterrània per a comentar amb el director, Tomeu Martí, les diferents línies de feina que du a terme l’associació cultural xinesa més important de les Illes Balears.

Bon dia, Xialin! Explicau-nos què feis amb ACHINIB a Pere Garau.

Bon dia! Som na Xialin. Faré l’entrevista en castellà perquè acab de començar a aprendre català. Ahir vaig assistir a la primera classe de llengua catalana.

A l’Associació Xinesa de les Illes Balears feim un pont entre la Xina i Espanya perquè volem que més gent conegui millor la cultura xinesa. Organitzam moltes activitats culturals com la festa de l’Any Nou Xinès a Pere Garau cada any amb moltes altres associacions culturals i molta gent ve a celebrar amb nosaltres. També oferim tallers de menjar xinès, programes d’intercanvi entre la Xina i Espanya per a alumnes i també per a professors. Per exemple, abans de la pandèmia, un grup de professors xinesos varen venir a Mallorca a visitar les escoles de Pere Garau i oferim tallers de cultura xinesa a les escoles públiques i als nins els agraden molt.

Quines són les principals celebracions durant l’any, a banda de l’Any Nou Xinès?

Tenim altres festes tradicionals com la Festa de la Mitja Tardor o la Festa del Vaixell del Drac, que consisteix en competicions de vaixells per a homenatjar un poeta.

Què és i on es troba el Centre Huayue?

Està al costat del Mercat de Pere Garau i oferim cursos de xinès de diferents nivells. Tenim alumnes des dels 3 als 87 anys. Quan jo sigui gran també m’agradaria continuar estudiant com fan els nostres alumnes més majors.

Feis cursos de cuina, de llengua xinesa, de castellà i ara de català també.

Sí, també oferim cursos de català per a nins perquè molts nins xinesos nouvinguts a Mallorca no tenen el nivell bàsic de català i els ajudam a millorin l’idioma i la seva integració en el grup. A més, acabam de començar els cursos de català per a adults per a aprendre la llengua d’aquí i poder comunicar-nos millor amb els mallorquins.

Quina resposta tenen aquests cursos?

Crec que tant als nins i com als adults els encanten. Als nins els ajuden molt a la integració i a la gent més adulta els serveixen molt per al seu temps d’oci i que els seus cervells estiguin actius.

Aquests cursos no només són per a gent d’origen xinès, sinó per a tots els veïns de Pere Garau, no?

Sí, són per a tots els veïns del barri i en aquest moment hi ha alumnes d’altres llocs de Mallorca també. Alguns venen de molt lluny, de Santa Ponça, d’Andratx...

Com heu viscut aquesta època de pandèmia?

És un període dur. Per exemple, molts programes d’intercanvi estan aturats. Els alumnes no poden anar a la Xina per a conèixer millor la cultura i els professors xinesos tampoc no poden venir. No sabem quan millorarà la situació; no obstant això, estam vius, estam junts, més units i estam pensant altres maneres de sortir d’aquesta situació. A més, molta gent ha vengut a l’Associació per a informar-se sobre la vaccinació i sobre l’escolarització dels seus fills i nosaltres els ajudam.

Coneixeu o heu patit casos de racisme?

Cada vegada manco però el racisme existeix. A les escoles, els nins xinesos, potser per falta d’idiomes, es troben amb situacions agressives. Existeixen casos i els ensenyam a com respondre a aquestes situacions. Pensam que quants més coneixements culturals es tenen, manco racisme hi ha.

Quins són els projectes de futur que teniu?

Farem un programa basat en la formació professional. Tenim pensat fer una reunió online perquè les escoles i universitats xineses facin projectes de futur en aquest sentit. Molts alumnes xinesos volen venir a Mallorca per a continuar estudiant la carrera, el màster i la formació professional perquè aquí hi ha molts avantatges per a formar-se.