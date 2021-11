Contra la violència masclista: el Moviment Feminista de Mallorca presenta els diferents actes per commemorar el 25N

El proper 25 de novembre, dia Internacional contra la Violència Masclista, el Moviment Feminista de Mallorca tornarà a sortir al carrer, en una gran manifestació, després de dos anys sense poder fer-ho.

Segons han indicat aquest dissabte des del Moviment, «tot i estar esgotades i tristes per l'augment de les desigualtats, de la violència i de la situació d'extrema vulnerabilitat de les dones, ho farem per què no podem deixar de reivindicar un món lliure de violències. Sortirem per dir que estem fartes, per cridar que els carrers seran sempre nostres, per donar veu i testimoni a les dones que han estat víctimes, per homenatjar les nostres germanes caigudes per culpa de la màxima expressió de la violència, el feminicidi masclista».

Segons el Moviment Feminista de Mallorca, «les dones vivim envoltades de violència masclista: física, sexual, psicològica, laboral, econòmica i simbòlica. Cap dona està lliure de patir-les. Ens insulten, ens agredeixen, ens violen, ens assassinen. Són constants les notícies de noves agressions. Com un degoteig permanent que ens dona un missatge clar: les violències masclistes van en augment i no passa res. I no només no passa res, sinó que hem encara d'escoltar veus que gosen posar-les en dubte, augmentant la nostra ràbia i impotència».

En aquest sentit, l'entitat ha recordat que «les Balears s'han posicionat tristament com la Comunitat Autònoma on més víctimes de violència de gènere s'han produït a tot l'Estat espanyol, però per tot el territori es multipliquen les terribles agressions masclistes a dones de totes les edats i condició».

Des del Moviment Feminista de Mallorca «no podem quedar aturades». «Tot i les dificultats del darrer any i mig, col·lectius i dones organitzades hem preparat un seguit d'activitats perquè el mes de novembre sigui un mes on es visibilitzi i denunciï la violència masclista en totes les seves formes», han indicat.

Així, l'agenda d'activitats d'enguany és la següent:

Agenda d'activitats 25N. Col·lectius feministes d'arreu de l'illa han preparat activitats per aquestes setmanes. A Alaró, a Manacor, a Capdepera, a Ciutat, Felanitx, Lloret de Vilafranca, es faran concentracions, lectures, campanyes a xarxes socials i altres actes per denunciar la violència masclista.

19N Manifestació nocturna no mixta 'Els carrers són Nostres'. Per reivindicar «el dret de les dones a poder sortir i circular lliurement i sense por durant els vespres. Sense ser amenaçades ni tampoc ser estigmatitzades o culpabilitzades quan som víctimes. Sortirem al carrer el dia 19 de novembre a les 21 h de la plaça París. Demanam a les companyes que vinguin vestides de negre i lila i amb una espelma si en tenen».

Campanya #HoPatimTotes. El MFM inicia una campanya a les xarxes socials per recollir diferents testimonis de violències patides per les dones. «Totes les dones patim violències masclistes al llarg de la nostra vida. #HoPatimTotes. Ni una de nosaltres se n'escapa. Són vivències que poden ser molt dures i que sovint mos costa compartir. Volem generar un espai per fer-ho. Demanarem a les dones, a les nostres companyes, amigues, conegudes si volen aportar el seu testimoni, sobre qualsevol de les violències sofertes durant la seva vida, ja que mai és només una, i visibilitzar-les durant aquest 25N».

Manifestació unitària pel 25N sota el lema 'Fartes de Violències Masclistes', que començarà a les 19 h a la Plaça Mercat davant l'Audiència de Palma. «Volem denunciar amb aquest inici l'actitud dels jutges i les seves sentències indignants sobre les agressions i violències masclistes. El recorregut acabarà a la Plaça d'Espanya on llegirem el manifest d'enguany. Demanem a totes i tots que s'uneixen en aquesta manifestació per mostrar el rebuig social contra la violència masclista».

27N i 28N a Palma i Manacor. «Volem començar a crear jardins en memòria de les dones assassinades. Es farà una sembra col·lectiva de rosers al Patí de la Misericòrdia de Palma i d'un arbre a la Plaça de les Perleres de Manacor. La nostra idea és que no caiguin a l'oblit i no siguin tan sols un número més».