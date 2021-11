El Consell destinarà l'any que ve 31,76 milions d'euros a la promoció econòmica i el desenvolupament local

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, que inclou àrees tan diverses com Artesania, Joventut, Participació o Serveis d'Assistència a l'Administració local, gestionarà durant l'any 2022 un pressupost de 31,76 milions d'euros.

Segons ha informat el Consell aquest dissabte, el gruix d'aquesta quantia correspon a les inversions en els municipis de Mallorca de la Direcció Insular de Desenvolupament Local (amb un pressupost total de 19,7 milions d'euros), que es vehiculen mitjançant la convocatòria de subvencions per a dur a terme actuacions de competència municipal i de la convocatòria d'ajudes per a implementar els Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

En el primer cas, ha detallat, es manté la inversió anual de 10 milions d'euros, com es fa des de l'any 2019 i s'asseguren 10 milions més per a 2023. Aquestes subvencions, que suposen ajudes de fins a 260.000 euros anuals per municipi, permeten que els ajuntaments duguin a terme millores en edificis i espais públics així com en serveis municipals, com a clavegueram, parcs infantils, arxius, centres cívics, etcètera.

En el cas de les ajudes per als PAESC, ha destacat, així mateix, es produeix una millora considerable, ja que l'anualitat augmenta en 1,75 milions d'euros respecte a 2021, aconseguint un total de 3,5 milions. En aquest sentit, el Consell destinarà en els pròxims dos anys set milions perquè els municipis facin passos cap a l'estalvi energètic i la reducció de gasos contaminants.

A aquests 13,5 milions d'euros d'inversió municipal per a 2022 se sumen altres 5,5 milions del pla de subvencions 2021-2023 per a projectes de sostenibilitat i eficiència urbana, dut a terme amb el Govern i els mateixos ajuntaments que permet unes 160 actuacions.

No obstant això, el suport del Consell als municipis va més enllà de les ajudes econòmiques. A través de la Direcció Insular de Gestió i Suport Municipal (409.000 euros), una nova estructura creada enguany per a reforçar l'assistència als municipis, es presta servei tècnic per a garantir el funcionament dels sistemes informàtics i telemàtics dels ajuntaments; s'ofereix assessorament jurídic i formació al personal municipal; i, amb més recursos humans que mai, els petits ajuntaments comptaran amb major ajuda per a la gestió econòmica.

El suport als municipis es veurà reflectit també en l'àrea de joventut. El Servei Insular de Joventut creix un 33%, fins al milió d'euros. Per això, s'amplia el suport econòmic als municipis de Mallorca per a fomentar el desenvolupament de polítiques locals de joventut, i s'inclouen, per primera vegada, els municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants.

Paral·lelament, es manté el suport a l'associacionisme juvenil, ja que es consolidarà el servei d'assessorament jurídic i fiscal, adaptant-se la convocatòria de subvencions a la realitat associativa insular. En el cas del Servei de Participació (210.680 euros), s'impulsarà la formació entre personal associatiu i municipal per a la realització de projectes i processos participatius.

Com en anys anteriors, el pressupost de la Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca augmenta fins a aconseguir els 3,7 milions d'euros. Per això, creixeran les partides destinades a subvencions a favor d'empreses, entitats i ajuntaments per a arribar a més projectes que fomentin l'economia de Mallorca. Es preveu que en total es convoquin ajudes per un total de dos milions d'euros.

Així mateix, l'augment en el pressupost d'aquesta àrea clau del Consell també es plasmarà en el suport a l'economia social. En 2021 l'Associació Mercat Social va rebre 30.000 euros per a dur a terme actuacions de foment de l'economia social i solidària entre les entitats locals i, el 2022, aquesta ajuda serà de 50.000 euros. El Consell demostra així que l'aposta per aquest sector, que contribueix a la diversificació econòmica i a un tipus d'empreses amb valor afegit i ètic, és ferm.

Quant al sector de l'Artesania, es mantindran les subvencions, augmentant la quantia d'aquelles destinades al foment dels oficis artesans, sumant un total de 337.000 euros (100.000 més dels que s'han repartit enguany). També es convocaran de nou els premis d'Artesania, que s'han reprès després de tres anys, i es recuperaran els de l'Oficina de Responsabilitat Social (ORS).

La Direcció Insular d'Artesania, que el 2022 disposarà d'un pressupost de 406.000 euros, també dedicarà esforços a impulsar una modificació de la Llei d'Artesania, a difondre el nou Repertori d'Oficis Artesans (ROA) i a aglutinar les necessitats del sector a través d'una jornada específica per a crear un full de ruta comú cap a la professionalització i modernització dels artesans de Mallorca.