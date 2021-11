Armengol: «La falta de personal sanitari a les Balears no és per l'idioma sinó per les polítiques dels qui acomiadaven els professionals»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmat aquest dijous que el problema davant la falta de personal sanitari a les Balears és «bastant evident que no és l'idioma sinó les polítiques d'alguns que acomiadaven els professionals».

Així ho ha assenyalat Armengol a l'Hospital de Son Espases, on ha participat en l'acte de benvinguda del personal d'Infermeria que s'incorpora a la seva plaça.

La presidenta ha afegit que, precisament, la incorporació progressiva de 479 professionals és la prova que el català no suposa cap impediment.

Per part seva, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha ressaltat el treball que s'està realitzant al costat de la Direcció General de Política Lingüística per a impulsar eines com a cursos o diccionaris especialitzats per a facilitar l'aprenentatge del català als professionals.