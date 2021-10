Rosaris dolços, bunyols i panellets guanyen la partida als productes de Halloween

Els forns i pastisseries de Balears celebren l'arribada de la 'normalitat' a les vendes dels productes locals per Tots Sants, després dels mesos d'incertesa en les vendes a causa de la pandèmia.

Segons ha valorat el gerent de Associació de Forners i Pastissers de Balears, Pep Magraner, aquest diumenge en declaracions a Europa Press, «la normalitat ha tornat, per fi, a les vendes dels productes locals amb motiu de la festivitat de Tots Sants, que se celebra aquest dilluns 1 de novembre».

«La ciutadania ha respost de forma molt positiva a la campanya de Tots Sants, quan prevalen productes molt arrelats als costums i gastronomia local, com a rosaris dolços, bunyols i panellets», ha afirmat Magraner, celebrant que la demanda estigui sent aquesta vegada «més important del que va ser en la celebració de 2020, marcada per les restriccions de la pandèmia».

Els dolços típics de la gastronomia local per la festa de Tots Sants comparteixen protagonisme aquests dies amb productes propis de Halloween. No obstant això, ha apuntat el gerent de la Associació de Forners i Pastissers de Balears, «predominen les vendes dels dolços típics locals».

Aquestes vendes de productes típics de la gastronomia local, ha asseverat, «no s'han vist, a més, afectades per problemes de subministraments». I és que, ha conclòs Magraner, «forns i pastisseries de les Balears utilitzen matèries primeres locals en elaborar de manera artesanal rosaris dolços, bunyols i panellets».