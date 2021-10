Aferren adhesius en defensa del català a la botiga d'Apple d'Eivissa on es va produir una discriminació lingüística

Cap discriminació sense resposta. Aquest cap de setmana han aparegut adhesius en defensa dels drets lingüístics a la botiga d'Apple d'Eivissa on es va discriminar lingüísticament dues clientes.

En concret, s'hi han aferrat adhesius de la Plataforma per la Llengua on es diu 'Aquí es discrimina la nostra llengua'. Es tracta d'una acció semblant a la produïda a Bricomart fa unes setmanes, on es van aferrar cartells amb el mateix lema per protestar contra una altra discriminació.

La discriminació lingüística d'Eivissa va tenir lloc fa un mes quan dues dones, mare i filla, es varen dirigir a la botiga d'Apple, situada al carrer Avinguda d'Ignasi Wallis, amb l'objectiu de comprar un nou telèfon mòbil per a fer un regal.

Les clientes es varen trobar amb l'obstacle que el dependent de la botiga no les va voler entendre, ni atendre. «¡Me tienes que hablar en español!» li va dir a la dona que li havia sol·licitat informació sobre els productes.

Davant la sorprenent reacció, la mare li va demanar si és que feia poc que havia arribat a Eivissa, a la qual cosa li va respondre que fa cinc anys i va afegir que «no voy a aprender catalán porque no quiero». I encara va afegir una explicació ben estrambòtica, els va dir a les clientes que ell és basc i que com que els catalans no aprenen basc, ell no fa comptes aprendre català.

Davant tot això, les clientes varen advertir el dependent de la botiga que haurien de partir sense fer la compra que volien fer, a la qual cosa els va contestar: «Me parece muy bien».

Les clientes ja han presentat una denúncia davant la Plataforma per la Llengua i fan comptes fer-ho davant la companyia Apple i davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics del Govern.