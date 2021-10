Intenta comprar un mòbil a la botiga Apple d'Eivissa però el dependent li ho impedeix: «¡Me tienes que hablar en Español!»

Dues dones, mare i filla, es varen dirigir a la botiga d'Apple d'Eivissa, situada al carrer Avinguda d'Ignasi Wallis, amb l'objectiu de comprar un nou telèfon mòbil per a fer un regal.

Les clientes es varen trobar amb l'obstacle que el dependent de la botiga no les va voler entendre, ni atendre. «¡Me tienes que hablar en Español!» li va dir a la dona que li havia sol·licitat informació sobre els productes. Davant la sorprenent reacció, la mare li va demanar si és que feia poc que havia arribat a Eivissa, a la qual cosa li va respondre que fa cinc anys i va afegir que «no voy a aprender catalán porque no quiero». I encara va afegir una explicació ben estrambòtica, els va dir a les clientes que ell és basc i que com que els catalans no aprenen basc, ell no fa comptes aprendre català.

Davant tot això, les clientes varen advertir el dependent de la botiga que haurien de partir sense fer la compra que volien fer, a la qual cosa els va contestar «me parece muy bien»

Els fets varen ocórrer fa més d'un mes, però la denunciant, amb qui dBalears ha parlat, explica que per motius personals no podia fer la denuncia abans.

De fet, ja ha presentat una denuncia davant la Plataforma per la Llengua i fa comptes fer-ho davant la companyia Apple i davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics del Govern.