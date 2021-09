Joves de Mallorca per la Llengua: «Si el que volen és una altra onada de manifestacions de 100.000 persones de verd, van per bon camí»

«La proposta del PSIB és inadmissible», així de contundents s'han expressat des de Joves de Mallorca per la Llengua respecte a la notícia que el PSIB maniobra per reduir la presència de la llengua catalana a l'ensenyament i augmentar la del castellà.

L'entitat juvenil ha explicat que amb el que pretén fer el PSIB amb la Llei d'Educació, «el català perdrà part de la presència que té a l'ensenyament. I justificar-ho dient que s'ha de garantir la plena competència comunicativa dels alumnes en castellà, tenint en compte la situació sociolingüística que vivim, no té cap sentit».

«No és el castellà la llengua que s'ha de protegir, i no és la presència del castellà l'ha que s'ha de garantir: si s'ha de regular, en tot cas, s'ha d'anar en el sentit contrari», han remarcat els Joves.

L'organització per la llengua ha remarcat que la proposta del PSIB, «a més de ser innecessària i d'afavorir una llengua com el castellà que no necessita cap mena de protecció, recorda a l'època de Bauzá». I finalment, han avisat que «si el que volen és una altra onada de manifestacions de 100.000 persones de verd, van per bon camí».