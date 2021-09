Els Grups Parlamentaris esperen concretar una xifra pel Règim Especial de les Balears

Els Grups Parlamentaris han valorat la reunió d'aquest dijous de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda entre les Balears i l'Estat per tractar el factor d'insularitat, que ha de veure's reflectit en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) tal com estableix el Règim Especial de les Balears (REB).

Després de la Junta de Portaveus, PP, MÉS per Mallorca, Grup Mixt, Ciutadans, Unides Podem i PSIB han celebrat que vagi a tenir lloc aquesta trobada entre la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

Alguns, com a PP, MÉS, Grup Mixt i Ciutadans, han demanat que s'obtingui una quantia tancada, que oscil·la entre els 90 milions d'euros sol·licitats pels 'populars' fins als 100 milions d'euros defensats pels altres partits.

No obstant això, Unides Podem i PSIB han evitat posar números al resultat d'aquesta trobada. En concret, el portaveu d'Unides Podemos, Alejandro López, ha demanat «prudència» i ha subratllat que s'han d'establir unes regles de càlculs. «Traslladem la millor sort al Govern i que l'Estat compensi el fet insular a les Balears», ha recalcat.

En aquesta mateixa línia, la portaveu socialista en la Cambra balear, Pilar Costa, ha assegurat que aquest dijous «hi haurà novetats» sobre el factor d'insularitat, però ha rebutjat donar una xifra: «És prudent esperar a la reunió de demà».

A continuació, el diputat de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha confirmat que el seu grup donarà suport a la proposta de resolució. «Confiem que no hi hagi una mala praxi en aquest sentit», ha subratllat.

«Sabem de la poca disposició que la ministra Montero té amb el REB», ha comentat Castells, qui ha afirmat que si es produeix aquesta reunió és perquè «la situació era insostenible». «No ens conformarem amb qualsevol dotació, haurem de mirar bé els números», ha dit el diputat.

Igualment, el portaveu d'Unides Podem en el Parlament, Alejandro López, ha explicat en relació amb el factor d'insularitat, que des de la formació el van posar «sobre la taula de negociació en els pressupostos de l'any passat, però no es va voler portar endavant». «Fins ara hem estat negociant, i sembla que al final les negociacions donen els seus fruits», ha dit.