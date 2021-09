El PSIB vota en contra que els professionals sanitaris hagin d'entendre el català

El Parlament ha aprovat la moció relativa als drets lingüístics, encara que el PSIB ha votat en contra que els professionals sanitaris hagin d'entendre els clients en català.

Les mesures aprovades són:

- Per un costat, la creació d'un servei d'acollida i integració, destinat a garantir l'arrelament de les persones nouvingudes a la llengua i cultura pròpies de les Illes Balears, com un mecanisme per avançar cap a la cohesió social;

- I, per l'altre, la proposta a la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears la creació d'un grup de treball per analitzar la problemàtica de la manca d'observança dels drets lingüístics dels ciutadans per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o produïdes en espais gestionats per l'administració perifèrica de l'Estat a les Illes Balears, i per acordar una relació de mesures per garantir els drets esmentats.

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha defensat que «amb aquestes mesures avançam en la normalització lingüística i apostam per garantir els drets lingüístics de la ciutadania». A més, ha apuntat que cal entendre «la llengua catalana com a mecanisme per avançar cap a la cohesió social».

Finalment, Castells ha destacat la incongruència del PSOE en les votacions, en les quals s'han posicionat a favor de mesures a les casernes dels cossos de seguretat, Aena o Autoritat Portuària, on no hi tenen competència autonòmica, i en contra de mesures a l'IB-Salut, que depèn d'ells. «Moltes paraules, però ben buides».