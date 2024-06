El restaurant català Disfrutar es corona com a millor restaurant del món

El restaurant Disfrutar, a Barcelona, dels xefs Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas s'ha coronat a la ciutat nord-americana de Las Vegas com el millor del món el 2024 durant la celebració de la gala 'The World's 50 Best Restaurants'.

En concret, el català 'Disfrutar' ha pres el relleu al peruà 'Central', guardonat com el millor restaurant del món el 2023 i que aquest any ha entrat a formar part als 'Best of the best', el 'hall of fame' de la llista, on són presents El Bulli i El Celler de Can Roca.

L'organització de 'The World's 50 Best Restaurants' ha felicitat Disfrutar per adjudicar-se el número u d'entre tots els restaurants del món, donant l'enhorabona als seus xefs Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas. El 2023, varen quedar en segona posició, i el 2022, varen ser tercers a nivell mundial.

Per la seva banda, ha destacat la «immillorable barbacoa de l'humil xef basc» Bittor Arginzoniz a l'Asador Etxebarri d'Atxondo, a la província de Biscaia, que s'ha quedat amb el lloc número 2 a 'The World's 50 Best Restaurants 2024' .